Спікер Стефанчук зустрівся з послом Ізраїлю Міхаелем Бродським. Під час розмови спікер подякував ізраїльській делегації, яка взяла участь у заходах вшанування пам'яті жертв трагедії у Бабиному Яру.

Зауважте Місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає, – Зеленський про Бабин Яр

Також Стефанчук наголосив, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму. Дуже важливим є ухвалений закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".

Президент Володимир Зеленський підписав його 7 жовтня 2021 року.

Окрім того, Стефанчук попросив розглянути питання присвоєння звання "праведника" двом українцям.

Мова йде про митрополита Андрея Шептицького та священника Омеляна Ковча. Це було б розцінено як важливий крок у зміцненні дружби між нашими народами,

– наголосив Стефанчук.

Зеленський підтримав звернення

Ще у 2020 році Зеленський підтримав звернення головного рабина України Моше Реувена Асмана. Мовилося про надання Шептицькому звання праведник народів світу.

Відповідну заяву президент зробив під час пресконференції, присвяченої 75 річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

У роки Голокосту родина Шептицьких врятувала життя понад 160 єврейських дітей.

Надання Шептицькому цього звання Зеленський назвав відновленням історичної справедливості.

Допис Верховної Ради:

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з Послом Держави Ізраїль в Україні Міхаелем Бродським попросив розглянути питання присвоєння звання "праведника" українцям, які в роки Голокосту рятували єврейські життя.

"Мова йде про митрополита Андрея Шептицького та священника Омеляна Ковча. Це було б розцінено як важливий крок у зміцненні дружби між нашими народами", — зазначив Руслан Стефанчук.

Спікер Верховної Ради України подякував ізраїльській делегації за участь у пам'ятних заходах із приводу трагедії Бабиного Яру. Крім того, Голова Парламенту зазначив, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму. За його словами, про важливість цього питання для України свідчить прийняття Верховною Радою Закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", який підписано Президентом України 7 жовтня 2021 року.

Учасники також обговорили питання міжпарламентської взаємодії та торговельно-економічного співробітництва.