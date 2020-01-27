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      Шептицькому присвоять звання Праведника народів світу: Зеленський підтримав звернення

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      Митрополит Андрей Шептицький / shutterstock.com

      Праведник народів світу – таке почесне звання Володимир Зеленський підтримав надати митрополиту Андрею Шептицькому на звернення головного рабина України Моше Реувена Асмана.

      Про це Зеленський заявив під час пресконференції з Президентом Польщі Анджеєм Дудою, присвяченій 75 річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, повідомив сайт Офісу Президента.

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      Родина Шептицьких врятувала понад 160 єврейських дітей у роки Голокосту та вимагала від нацистських керівників припинити їх переслідування. Зеленський зазначив, що прохання надати Шептицькому звання Праведник народів світу відновить історичну справедливість.

      Серед критеріїв присудження звання Праведника народів світу:

      • участь у порятунку євреїв від страти чи депортації у табір смерті,
      • небезпека для життя рятівника чи його близьких,
      • усвідомлення порятунку єврея,
      • вчинок не мотивований будь-якою вигодою,
      • рятівник не завдав шкоди іншим людям впродовж подальшого життя.

      Глава держави також додав, що почесним званням офіційно вшановано понад 2,5 тисячі українців. Його можна отримати й посмертно.

      Що таке Праведник народів світу?Це офіційне звання, яке присуджує Національний Меморіал Катастрофи та Героїзму "Яд Вашем" (Єрусалим, Ізраїль). Його почали надавати з 1953 року. Одне з основних завдань меморіалу – від імені Ізраїлю і всього єврейського народу висловити подяку тим неєвреям, які ризикували власним життям, задля порятунку євреїв у час Голокосту. Спеціальну комісію з 2005 року очолює суддя Яків Тіркель. До неї також входять відомі історики, юристи, представники уцілілих євреїв на чолі з членом Верховного суду Ізраїлю. Вона розглядає і приймає відповідне рішення щодо кожного окремого випадку.

      Довідник "Праведники народів світу" Українського інституту вивчення Голокосту "Ткума" можна переглянути тут.

      До слова, в Україні також є звання Праведник України. Його запровадили у 1989 році з ініціативи Всеукраїнської єврейської ради та фонду "Пам’ять жертв фашизму в Україні". Його отримують українці, які рятували євреїв в роки Другої світової війни на території України. Інформацію до меморіалу "Яд Вашем" для присвоєння звання Праведник народів світу направляє Всеукраїнська єврейська рада. Проте не завжди людина зі званням "Праведник України" має звання "Праведник народів світу".
       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Голокост Релігія Новини Ізраїля Історія
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