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      Шептицкому присвоят звание Праведника народов мира: Зеленский поддержал обращение

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      Митрополит Андрей Шептицкий / shutterstock.com

      Праведник народов мира – такое почетное звание Владимир Зеленский поддержал предоставить митрополиту Андрею Шептицкому на обращение главного раввина Украины Моше Реувена Асмана.

      Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с Президентом Польши Анджеем Дудой, посвященной 75 годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, сообщил сайт Офиса Президента.

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      Семья Шептицких спасла более 160 еврейских детей в годы Холокоста и требовала от нацистских руководителей прекратить их преследование. Зеленский отметил, что просьба дать Шептицкому звание Праведник народов мира восстановит историческую справедливость.

      Среди критериев присуждения звания Праведника народов мира:

      • участие в спасении евреев от казни или депортации в лагерь смерти,
      • опасность для жизни спасителя или его близких,
      • осознание спасения еврея,
      • поступок не мотивирован какой-либо выгодой,
      • спаситель не нанес вреда другим людям в течение дальнейшей жизни.

      Глава государства также добавил, что почетным званием официально почтили более 2,5 тысячи украинцев. Его можно получить и посмертно.

      Что такое Праведник народов мира?Это официальное звание, которое присуждает Национальный Мемориал Катастрофы и Героизма "Яд ва-Шем" (Иерусалим, Израиль). Его начали предоставлять с 1953 года. Одна из основных задач мемориала – от имени Израиля и всего еврейского народа выразить благодарность тем неевреям, которые рисковали собственной жизнью, ради спасения евреев во время Холокоста. Специальную комиссию с 2005 года возглавляет судья Яков Тиркель. В нее также входят известные историки, юристы, представители уцелевших евреев во главе с членом Верховного суда Израиля. Она рассматривает и принимает соответствующее решение по каждому отдельному случаю.

      Справочник "Праведники народов мира" Украинского института изучения Холокоста "Ткума" можно посмотреть здесь.

      К слову, в Украине также есть звание Праведник Украины. Его ввели в 1989 году по инициативе Всеукраинского еврейского совета и фонда "Память жертв фашизма в Украине". Его получают украинцы, которые спасали евреев в годы Второй мировой войны на территории Украины. Информацию к мемориалу "Яд ва-Шем" для присвоения звания Праведник народов мира направляет Всеукраинский еврейский совет. Однако не всегда человек со званием "Праведник Украины" имеет звание "Праведник народов мира".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Голокост Владимир Зеленский История Новости Израиля Религия
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