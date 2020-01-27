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      Памяти жертв Холокоста: опубликовали редкие фото из концлагеря

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      Опубликовали редкие фото из концлагеря Освенцима / Фото Лили Джейкоб

      27 января в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день 75 лет назад освободили крупнейший нацистский лагерь смерти – Освенцим. К этой дате в сети появились фото неизвестного мастера, на которых изображены заключенные концлагеря. Альбом со снимками нашла и сохранила бывшая заключенная из Закарпатья.

      Авторы фильма "Освенцим: Нерассказанное" отреставрировали уникальные редкие фото концлагеря, сообщает Daily Mail.

      Узнайте больше: Лагеря смерти: массовые убийства евреев нацистами

      Снимки сделал неизвестный немецкий фотограф. Отныне они доступны в цвете.

      освенцим
      В сети появились редкие фото из Освенцима / Фото Daily Mail

      Альбом с фотографиями состоит из 193 фотографий на 56 страницах. Его нашла бывшая узница в Освенциме – Лили Джейкоб. Правда, альбом был на территории уже другого лагеря – Дора-Миттельбау. Туда женщину перевели в последние годы Второй мировой войны.

      освенцим
      Фото из концлагеря доступны в цвете / Фото Daily Mail

      За несколько дней до освобождения этого лагеря американскими войсками Лили заболела тифом. Поэтому ее перевели в освобожденные бараки СС.

      "Дрожа от холода в своей рваной лагерной робе, имея под рукой только тонкие простыни, она начала искать другую одежду в барачных шкафах", – пишет британское издание. Там она и нашла альбом, он был накрыт под пижамным костюмом. Листая его страницы, она увидела фотографии двух своих братьев – 8-летнего Израэля и 10-летнего Зелика.

      освенцим
      Фото сделал неизвестный немецкий автор / Фото Daily Mail

      После войны женщина забрала фотоальбом в родной поселок Белки (до 1944 года находился в составе Венгрии, после – в составе Советской Украины) на Закарпатье. Она каждый день выходила на перрон местного вокзала, ожидая возвращения своих родных. Однако никто из них не вернулся.

      освенцим
      Альбом со снимками нашла заключенная концлагеря Лили Джейкой / Фото Daily Mail

      Потом вместе с мужем Лили переехала в Майами, США. Однако люди посещали ее дом с надеждой найти на фотографиях родственников. Если люди узнавали своих родных на фотографии, женщина ее отдавала.

      освенцим
      Женщина сохранила альбом с фото, а потом отдала его в мемориальный комплекс / Фото Daily Mail

      В 1980 году адвокат Серж Кларсфельд убедил женщину отдать альбом на хранение в Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем. Джейкоб согласилась.

      Что известно об Освенциме?Это один из крупнейших концлагерей Второй мировой войны. Лагерь состоял из сети 48 локаций, которые подчинялись Освенциму. Именно в Освенцим отправляли первых политзаключенных в 1940 году.
      А уже с 1942 года там начались массовые уничтожения евреев, ромов, гомосексуалистов и тех, кого нацисты считали "грязными людьми". За день там могли убить около 20 тысяч человек.
      Основным способом убийства были газовые камеры, однако люди также массово умирали от переутомления, недостаточного питания, плохих условий жизни и инфекционных заболеваний.

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      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Голокост Жертвы История Новости Закарпатья
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