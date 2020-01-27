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      Вшанування жертв Голокосту: опублікували рідкісні фото з концтабору

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      Опублікували рідкісні фото з концтабору Освенцима / Фото Лілі Джейкоб

      27 січня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цього дня 75 років тому звільнили найбільший нацистський табір смерті – Освенцим. До цієї дати у мережі з’явилися фото невідомого майстра, на яких зображені ув’язнені концтабору. Альбом зі знімками знайшла та зберегла колишня ув’язнена з Закарпаття.

      Автори фільму "Освенцим: Нерозказане" відреставрували унікальні рідкісні фото концтабору, повідомляє Daily Mail.

      Дізнайтеся більше: Табори смерті: масові вбивства євреїв нацистами

      Знімки зробив невідомий німецький фотограф. Відтепер вони доступні у кольорі.

      освенцим
      У мережі з’явилися рідкісні фото з Освенцима / Фото Daily Mail

      Альбом зі світлинами складається зі 193 фотографій на 56 сторінках. Його знайшла колишня ув’язнена в Освенцимі – Лілі Джейкоб. Щоправда, альбом був на території уже іншого табору – Дора-Міттельбау. Туди жінку перевели в останні роки Другої світової війни.

      освенцим
      Фото з концтабору доступні у кольорі / Фото Daily Mail

      За кілька днів до звільнення цього табору американськими військами Лілі захворіла тифом. Тому її перевели у звільнені бараки СС.

      "Тремтячи від холоду у своїй рваній табірній робі, маючи під рукою лише тонкі простирадла, вона почала шукати інший одяг в барачних шафах", – пише британське видання. Там вона й знайшла альбом, він був накритий під піжамним костюмом. Гортаючи його сторінки, вона побачила фотографії двох своїх братів — 8-річного Ізраеля й 10-річного Зеліка.

      освенцим
      Фото зробив невідомий німецький автор / Фото Daily Mail

      Після війни жінка забрала фотоальбом у рідне селище Білки (до 1944 року перебувало у складі Угорщини, після — у складі Радянської України) на Закарпатті. Вона щодня виходила на перон місцевого вокзалу, чекаючи на повернення своїх рідних. Проте ніхто з них не повернувся.

      освенцим
      Альбом зі знімками знайшла ув’язнена концтабору Лілі Джейкою / Фото Daily Mail

      Потім разом з чоловіком Лілі переїхала до Маямі, США. Однак люди відвідували її будинок із надією знайти на фотографіях родичів. Якщо люди впізнавали своїх рідних на світлині, жінка її віддавала.

      освенцим
      Жінка зберегла альбом із фото, а згодом віддала його у меморіальний комплекс / Фото Daily Mail

      У 1980 році адвокат Серж Кларсфельд переконав жінку віддати альбом на зберігання до Меморіального комплексу історії Голокосту Яд Вашем. Джейкоб погодилася.

      Що відомо про Освенцим? Це один із найбільших концтаборів Другої світової війни. Табір складався із мережі 48 локацій, які підпорядковувались Освенциму. Саме в Освенцим відправляли перших політв’язнів у 1940 році. 
      А вже з 1942 року там почались масові знищення євреїв, циган, гомосексуалістів та тих, кого нацисти вважали "брудними людьми". За день там могли вбити близько 20 тисяч людей. 
      Основним способом вбивства були газові камери, однак люди також масово вмирали від перевтоми, недостатнього харчування, поганих умов життя та інфекційних захворювань.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Голокост Історія Жертви Новини Закарпаття
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