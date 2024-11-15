Народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенком розповів 24 Каналу, що військових дуже пригнічує, коли люди в тилу беруться говорити про важливі військові рішення, однак самі не готові долучатись до оборони держави. Він пояснив, що рекрутингові центри – це набір добровольців, проте таких людей зараз небагато.

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Мобілізація в Україні

Роман Костенко підкреслив, що та мобілізація, яка зараз проходить в Україні – примусова.

Це не мої слова, у законі є пункт про примусову мобілізацію. Лише 10% із мобілізованих за місяць – добровольці. Якщо так і далі триватиме набір, то армії у нас не буде,

– сказав депутат.

Він наголосив, що, однозначно, треба покращувати роботу ТЦК.

"Але заяви про розформування є злочинними. Вони можуть призвести до ще гіршого стану, ніж ми маємо зараз. Всі, хто хотіли піти в армію вже захищають країну. А ті, хто пропонує таке – не хочуть йти. Це точно не на користь Україні", – зазначив Костенко.

Відправлення працівників ТЦК на фронт

За словами народного депутата, заяви про те, що у ТЦК працюють понад 100 тисяч військовослужбовців є брехнею. Це маніпуляція, адже ця цифра набагато менша.

Зверніть увагу! Речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив, що в українських ТЦК та СП працюють 36 тисяч людей, з яких близько 7 тисяч – цивільні, а не 100 тисяч, як заявляла народна депутатка Мар'яна Безугла. Серед військових співробітників є багато обмежено придатних до служби, а також близько 3 тисяч жінок.

Більшість із працівників ТЦК мають бойовий досвід. За наказом командування України, військовослужбовців, які отримали поранення на полі бою, відправляли на роботу у Територіальні центри комплектування. Ті ж, хто працював у ТЦК, йшли на фронт.

Великий відсоток працівників ТЦК – це люди, які вже пройшли поле бою. Лише ухилянти звинувачують їх в тому, що вони не воювали,

– додав Роман Костенко.