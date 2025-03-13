Новатор та експериментатор у літературі та музиці: цікаві факти про Юрія Андруховича

Українському поету та прозаїку Юрію Андруховичу 13 березня 2025 року виповнилось 65 років. Його біографія повна цікавих епізодів.

Життя Юрія Андруховича дуже насичене та цікаве. Про цікаві факти про письменника пише 24 Канал.

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Один із засновників "Бу-Ба-Бу"

Юрій Андрухович один із засновників літературного угруповання "Бу-Ба-Бу" (Бурлеск-Балаган-Буфонада), разом із Віктором Небораком та Олександром Ірванцем. Їхня творчість відзначалася іронією, грою зі словами та нестандартними підходами до поезії.

Відомий далеко за межами України

Твори Андруховича перекладені багатьма мовами світу, зокрема англійською, німецькою, польською та французькою. Він має особливий успіх у Європі, де його романи отримують престижні літературні нагороди.

Музикант та експериментатор

Андрухович активно співпрацює з музикантами, зокрема з гуртом «Karbido», створюючи унікальні проєкти на межі літератури та музики. Альбоми, записані у співпраці з цим гуртом, поєднують поезію, джаз, електроніку та рок.

Любить "гратися" з жанрами

У його творчості зустрічається і магічний реалізм, і постмодернізм, і навіть альтернативна історія. Наприклад, у романі «Московіада» він створює сатиричне бачення розпаду СРСР.

Отримав безліч нагород

Серед його відзнак – Премія миру німецьких книгарів, Літературна премія Вілениці та багато інших престижних нагород.

Прихильник свободи та незалежності

Андрухович активно підтримує проукраїнські рухи, виступає за демократичні цінності та європейську інтеграцію України.

Івано-Франківськ – його натхнення

Багато його творів пов'язані з рідним Івано-Франківськом. Він часто повертається до цього міста як до символу української ідентичності та історії.