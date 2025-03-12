Та попри це багато людей називають найбільш травматичним один конкретний твір, який і досі вивчають у школах. Про що йде мова – розповідає 24 Канал.

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То який твір "найтравматичніший"

Зазвичай таким твором називають оповідання Володимира Винниченка "Федько-Халамидник", який вивчають у школі в 6 класі. Твір оповідає історію розбишаки Федька, який часто підбурював свого друга Толю, котрий був його повною протилежністю, на божевільні витівки.

Однією з таких було перестрибування річки на крижинах навесні, через що і Федько, і Толя ледь не загинули. Коли хлопців врятували, Федько перед батьками взяв усю провину за скоєне на себе. І попри те, що він сильно застудився після падіння у воду, батько його відшмагав. У результаті цього хлопчик помер.

Трагічний фінал оповідання для багатьох зараз згадується як травматичний. Причин кілька – "Федько-Халамидник" це той твір, де немає звичного для дитячої літератури щасливого кінця і те, що для школярів це фактично "знайомство зі смертю".

Днями популярна блогерка Аліна Мец у TikTok опублікувала ролик, у коментарях до якого попросила користувачів написати, який твір з літератури вони вважають "знущанням" з читача. Найбільше вподобань зібрав коментар про "Федька Халамидника". Чимало користувачів погодилися з цим і декотрі навіть просять вилучити це оповідання зі шкільної програми, аргументуючи це тим, що для 12-річних дітей це надто важка історія.

Ролик, з якого почалося обговорення "Федька-Халамидника": дивіться відео

Однак не всі погоджуються з твердженням, що цей твір варто вилучити зі шкільної програми, аргументуючи це тим що "Федько-Халамидник" залишає слід на все життя і точно запам'ятовується.