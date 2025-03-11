Таке рішення ухвалили з метою впорядкування торгівлі та збереження історичної традиції місця. Про це пише 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.

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Чому це потрібно

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко зазначив, що площа Музейна давно відома як осередок букіністики, проте навіть через 11 років війни з росією там досі продають російськомовну літературу.

За словами Анни Герич, представниці ГО «Декомунізація Львівщини», до організації неодноразово зверталися військові та ветерани, яких обурювала присутність радянських значків, російських книг та платівок. Вона наголосила, що такі товари не раз ставали причиною конфліктів, яких у майбутньому хотілося б уникнути.



Таке рішення ухвалили з певних причин / Фото Pexels

Після створення спеціалізованого ярмарку ця локація збереже свою історичну цінність, але без російської літератури та радянської символіки, – підкреслила Герич.

Контроль та впорядкування

Щоб забезпечити дотримання правил, міська влада спільно з муніципальною вартою контролюватиме ярмарок. Як повідомила Інна Свистун, директорка департаменту економічного розвитку ЛМР, у перший період перевірки будуть особливо частими, аби всі зрозуміли нові вимоги.

Також у цій зоні планують встановити камери відеоспостереження та надати контактні номери, за якими можна буде повідомити про порушення.

Окрім цього, департаменту архітектури доручили розробити проєкт громадського простору та організації торгових рядів у цій частині міста.