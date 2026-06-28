Шанси на співбесіду стають вищими: зумери знайшли спосіб обійти автоматичну перевірку резюме

Представники покоління Z вигадали спосіб, який допомагає обійти автоматичну перевірку резюме. Це значно підвищує шанси кандидатів на отримання запрошення на співбесіду.

Про те, як можна легко обійти автоматичну перевірку резюме на сайтах з пошуку роботи, розповів блогер Кирило Робочий у своєму відео в TikTok.

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Як обійти автоматичну перевірку резюме?

За словами блогера, кандидати додають до свого резюме текст вакансії, але роблять його невидимим для людини – використовують білий шрифт на білому тлі документа.

Під час перегляду PDF-файлу рекрутер цього не бачить, однак система автоматичного аналізу резюме (ATS) може розпізнати прихований текст і врахувати його під час оцінювання відповідності кандидата вимогам вакансії.

Робочий також навів власний приклад. Він розповів, що колись приховав номер телефону білим шрифтом у PDF-документі, однак сайт із пошуку роботи все одно зчитав ці дані. За його словами, номер зник лише після того, як він повністю видалив його з файлу.

Автоматичну перевірку резюме можна обійти / Фото Unsplash

Втім, блогер зазначив, що сучасні ATS-системи вже навчилися розпізнавати подібні маніпуляції. За інформацією, яку він отримав після публікації відео, повне копіювання тексту вакансії може бути сприйняте алгоритмами як спам.

Натомість він радить додатково спробувати адаптувати резюме під конкретну вакансію. Для цього можна використовувати ключові слова та формулювання, які відповідають вимогам роботодавця.

За словами блогера, варто додати в резюме не більше 15 – 30 ключових слів, щоб підвищити шанси на успішне проходження автоматичної перевірки.

Водночас у коментарях багато користувачів зауважують, що цей метод вигадали ще міленіали. Вони пояснюють, що ATS-системи використовуються вже багато років, тому зумери, найімовірніше, не винайшли цей спосіб, а лише відкрили його для себе та зробили його популярним у соцмережах.