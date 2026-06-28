О том, как можно легко обойти автоматическую проверку резюме на сайтах по поиску работы, рассказал блогер Кирилл Рабочий в своём видео в TikTok.

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Как обойти автоматическую проверку резюме?

По словам блогера, кандидаты добавляют в своё резюме текст вакансии, но делают его невидимым для человека – используют белый шрифт на белом фоне документа.

При просмотре PDF-файла рекрутер этого не видит, однако система автоматического анализа резюме (ATS) может распознать скрытый текст и учесть его при оценке соответствия кандидата требованиям вакансии.

Сотрудник также привёл собственный пример. Он рассказал, что однажды скрыл номер телефона белым шрифтом в PDF-документе, однако сайт по поиску работы всё равно считал эти данные. По его словам, номер исчез только после того, как он полностью удалил его из файла.

Автоматическую проверку резюме можно обойти / Фото Unsplash

Впрочем, блогер отметил, что современные ATS-системы уже научились распознавать подобные манипуляции. По информации, которую он получил после публикации видео, полное копирование текста вакансии может быть воспринято алгоритмами как спам.

Вместо этого он советует дополнительно попробовать адаптировать резюме под конкретную вакансию. Для этого можно использовать ключевые слова и формулировки, соответствующие требованиям работодателя.

По словам блогера, в резюме стоит добавить не более 15 – 30 ключевых слов, чтобы повысить шансы на успешное прохождение автоматической проверки.

В то же время в комментариях многие пользователи отмечают, что этот метод придумали еще миллениалы. Они объясняют, что ATS-системы используются уже много лет, поэтому зумеры, скорее всего, не изобрели этот способ, а лишь открыли его для себя и сделали его популярным в соцсетях.