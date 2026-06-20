О том, какие профессии будут наиболее востребованными в 2026 году, пишет FinanceBuzz.

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Самые востребованные профессии в 2026 году

Несмотря на заявления о том, что искусственный интеллект постепенно вытесняет часть ИТ-специалистов, спрос на отдельные профессии продолжает расти. Многие сферы уже испытывают нехватку работников из-за демографических изменений и новых потребностей бизнеса.

Профессии и отрасли, которые останутся наиболее востребованными в США в 2026 году:

ИИ-инженеры. Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта заставляет компании искать специалистов, способных разрабатывать, обучать и поддерживать соответствующие системы.

Здравоохранение. Медицинская сфера уже давно сталкивается с нехваткой кадров. Из-за старения населения спрос на врачей, медсестер и других медицинских работников продолжает расти.

На рынке труда возник дефицит кадров в медицинской сфере / Фото Unsplash

Кибербезопасность. С увеличением количества и ростом сложности кибератак компании и государственные учреждения вкладывают больше средств в защиту данных. Из-за этого специалисты по кибербезопасности остаются одними из самых востребованных на рынке труда.

Актуарии (финансовые аналитики, оценивающие вероятность финансовых рисков). В условиях экономической неопределённости всё большее значение приобретают специалисты, анализирующие финансовые риски. Именно поэтому страховые компании, банки и консалтинговые агентства активно ищут таких сотрудников.

Финансовые аудиторы и инспекторы. Рост количества регуляторных требований способствует росту спроса на специалистов, которые помогают финучреждениям соблюдать законодательство и поддерживают финансовую стабильность.

Рабочие специальности. Развитие строительства, возобновляемой энергетики и инфраструктурных проектов создает тысячи новых рабочих мест. Особенно востребованными становятся специалисты по монтажу солнечных панелей и обслуживанию ветроэлектростанций.

На работников рабочих специальностей возник значительный спрос / Фото Unsplash

Какие профессии постепенно теряют актуальность

Технологический прогресс положительно влияет не на все сферы. Автоматизация процессов, аутсорсинг и развитие ИИ постепенно снижают спрос на отдельные специальности.

В сфере клиентской поддержки всё больше типовых обращений обрабатывают чат-боты и сервисы самообслуживания, поэтому потребность в операторах сокращается.

Меньше вакансий становится и для специалистов по вводу данных, ведь современные программы способны автоматически обрабатывать документы и формы.

Спрос на специалистов по вводу данных снизился / Фото Unsplash

Вызовы возникают и перед специалистами по базовому программированию. Инструменты на основе ИИ уже могут выполнять часть простых задач по написанию кода, из-за чего молодым специалистам сложнее найти работу.

На производстве автоматизированные линии постепенно заменяют часть работников, сокращая потребность в операторах производства.

Снижается спрос и на телемаркетологов, поскольку люди реже отвечают на звонки с неизвестных номеров, а компании переходят на цифровые каналы коммуникации.

В розничной торговле ситуацию меняют развитие онлайн-продаж и распространение касс самообслуживания.

Сфера розничной торговли теряет актуальность / Фото Unsplash

Также некоторое сокращение спроса наблюдается в сфере образования для взрослых, где часть традиционных программ и языковых курсов вытесняют онлайн-форматы обучения.

В то же время речь не идет о полном исчезновении этих профессий. Скорее речь идет о сокращении количества вакансий и изменении требований к работникам. В таких условиях наибольшие шансы на успех будут у тех, кто регулярно повышает квалификацию и адаптируется к новым тенденциям рынка труда.