Айсберг назвали на честь українського дрона: як обирали "ім'я"

Айсберг отримав ім'я на честь українського дрона "Магура". раніше українські спецслужби використовували його у особливих операціях.

Айсберг, який дрейфує біля української антарктичної станції "Вернадський", тепер офіційно носить назву "Маґура" – на честь українського морського дрона. Про це пише 24 Канал із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

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Були й інші пропозиції

Саме цю назву обрали переможною в конкурсі, що проводили серед охочих дати льодовій брилі ім’я. Ідею запропонувала Інна Фільтанович, за що отримала у подарунок шеврон 30-ї Української антарктичної експедиції.

Як пропонували назвати айсберг: дивіться фото

Конкурс зібрав безліч оригінальних пропозицій: від "Чугайстра" до "Кривого Рогу", а дехто навіть порівняв айсберг із шматком сала в морозилці. Організатори відзначили також інших учасників, які надіслали найцікавіші ідеї.

До слова, Укрзалізниця та Antique Recycler створили благодійну ініціативу, представляючи куртку з старих штор вагонів для аукціону, щоб зібрати кошти для військових та постраждалих працівників залізниці.