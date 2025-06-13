Повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт Суспільного "Історії (не) забутих сіл Тернопільщини".

Дивіться також Вірш Василя Симоненка зазвучить у новій пісні відомого панк-рок гурту

Що відомо про село, назву якому дав Іван Франко

Правнучка одного з перших поселенців Драгоманівки Степана Гарматія Марія Качунь-Гарматій розповіла, що колись на місці села були лише поля, а згодом між ними почали оселятися люди.

"Оселі будували не вулицею, а осібно. Тому село ніби розсипане поміж городами. Було до сотні жителів. Зараз тут проживає лише п'ятеро сімей. Інші приїжджають тільки посадити город, чи показати внукам їхню малу батьківщину", – каже вона.

Де розташоване село Драгоманівка: дивіться на карті

Правнук іншого засновника села Володимир Окрутний підтверджує, що назву Драгоманівці дав Іван Франко.

Між першими поселенцями Степаном Гарматієм та Петром Білим виникла суперечка, як назвати село? Петро Білий вирішив дати поселенню своє прізвище, і навіть записав його у польських реєстрових документах. А Гарматій розгнівався, чому той не згадав і його родину? У суперечку втрутився Іван Франко та й каже: "Є такий поважний чоловік у Києві, Михайло Драгоманов, любить Україну, вболіває за її долю і культуру. Назвіть його іменем". Так і назвали – Драгоманівка,

– розповів Окрутний.

У 1903 році Іван Франко запросив Степана Гарматія та Павла Думку на вшанування пам’яті Івана Котляревського у Полтаві. У Володимира Окрутного зберігся лист його прапрадіда, у якому той писав, що "…лист Ваш збудив нас до нового життя. Щодо подорожі годжуся з великою охотою, тільки думка: не знаю, бо щось на кишеню хромаю".

"На жаль, прапрадід до Полтави не потрапив. Цей лист, і цей почерк, яким він був написаний, для мене дуже цінний", – каже чоловік.

Фрагмент листа Степана Гарматія до Івана Франка / Фото Суспільного