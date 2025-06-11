Зазвучить один із віршів поета у новій пісні популярного панк-рок гурту "Сусіди Стерплять". Про це розповідає 24 Канал з посиланням на соліста гурту Артура Зубарева.

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Як звучить Симоненко в панк-рок стилі

Артур Зубарев поділився, що читаючи вірші Василя Симоненка, натрапив на рядки, написані поетом у 1956 році.

Не бажаю я нічого, хочу тільки одного:

Стуку серця дорогого біля серденька мого.

Хай мене, немов пилину, носить доля по землі,

Подаруй мені хвилину – і забудуться жалі.

На основі цих рядків з'явилася нова пісня гурту – "Забудуться жалі", реліз якої запланований 19 червня 2025 року. Фанати гурту вже оцінили анонс та кажуть, що не можуть дочекатися прем'єри та окремо звертають увагу на те, що популяризація української поезії зараз у тренді.

Як звучить Симоненко у панк-рок стилі: дивіться відео

Це не вперше українські артисти звертаються до віршів відомих поетів. "Барабани" Артема Пивоварова, "Човен" гурту "Один в каное" та інші – це вже знана класика. Однак є і маловідомі пісні на вірші українських поетів, котрі варті вашої уваги і їх можна знайти у нашій добірці.