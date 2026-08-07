Головний хіт Брітні Спірс мав співати зовсім інший гурт: чому від нього відмовилися

Є пісні, які настільки асоціюються з конкретним виконавцем, що важко уявити їх в іншому виконанні. Саме такою стала "Baby One More Time" Брітні Спірс.

Композиція та кліп на неї принесли співачці світову популярність і миттєво стала хітом. Втім, спочатку пісню створювали зовсім не для Брітні Спірс, пише American Songwriter.

Для кого написали пісню "Baby One More Time"

Першими записати композицію запропонували легендарному реп-тріо TLC, до якого входили Left Eye, Chilli та T-Boz. Однак гурт категорично відмовився.

Пізніше в одному з інтерв'ю учасниць TLC запитали, чому вони не захотіли виконувати пісню, яка згодом принесла Спірс світову славу.

Я не буду співати: "Hit me, baby". Ні, без образи на Брітні. Їй це підходить. Але чи я б сказала: "Hit me baby one more time"? Ні за що!,

– пояснила свою позицію T-Boz.

Реп-тріо TLC / Фото GettyImages

Цікаво, що хоч найчастіше згадують відмову TLC, пісню також пропонували бойз-бенду Backstreet Boys та британському попгурту Five. Обидва колективи теж відмовилися від її виконання.

Що відомо про пісню "Baby One More Time"

Пісню написав Макс Мартін. Вона вийшла у 1998 році й стала одним із найпродаваніших синглів усіх часів - у світі продали понад 10 мільйонів її копій.

У кліпі Брітні Спірс постала в образі учениці католицької школи. За сюжетом вона танцює разом з іншими учнями, після чого навколо розгортається любовне божевілля.

Брітні Спірс – "Baby One More Time": дивіться відео

Пісню номінували на премію "Греммі" 2000 року в категорії "Найкращий жіночий поп-вокал". Сама Спірс неодноразово називала її однією зі своїх найулюбленіших пісень.

Я пробула в студії близько шести місяців, слухаючи й записуючи матеріал, але так і не почула справжнього хіта. Коли я почала працювати з Максом Мартіном у Швеції, він поставив мені демо-версію "Baby One More Time", і я з самого початку зрозуміла, що це одна з тих пісень, які хочеться слухати знову і знову. Вона просто здавалася ідеальною,

– розповідала співачка в інтерв'ю Billboard у 1999 році.

Вона також поділилася, що під час запису композиції намагалася зробити її більш виразною, ніж у демо-версії. Також Спірс зазначила, що через напружену роботу в студії за 10 днів перебування у Швеції так і не встигла познайомитися з країною.