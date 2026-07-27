Як пише Page Six, на тлі останніх скандалів навколо 44-річної співачки – її арешт за водіння у нетверезому стані, перебування в реабілітаційному центрі та небезпечні танці – Асгарі зізнався, що вже звик до постійної уваги ЗМІ через свою колишню. На запитання, чи настане день, коли його перестануть запитувати про співачку, він відповів, що це переслідуватиме його до кінця життя.

Цього ніколи не станеться. Але чи готовий я відповідати на ці запитання і чи готовий до того, щоб це на мене не впливало? Абсолютно,

– каже він.

Зараз, каже Асгарі, він більше переймається подіями на своїй батьківщині в Ірані та власною кар'єрою, аніж новинами шоубізнесу. На запитання про останні витівки Брітні він відповідає стримано та без негативу. Каже, що хоче найкращого для колишньої дружини.

Минуле залишається в минулому, ми можемо з вдячністю згадувати його та рефлексувати над ним. Ти не можеш змінити те, що було. Те, що сталося, вже сталося. І я ніколи не буду скаржитися на те, що змінило моє життя на краще чи на гірше,

– зазначив Асгарі.

Весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі: дивіться фото

Сем Асгарі та Брітні Спірс були разом шість років і прожили в шлюбі майже два роки – до розлучення у 2024 році. Сем підтримував зірку під час її боротьби за скасування 13-річної опіки батька. За це Брітні йому навіть публічно висловила вдячність.

Сьогодні Асгарі вже майже два роки живе у цивільному шлюбі з ріелторкою Брук Ірвін у Лос-Анджелесі, мріє про власних дітей та будує акторську кар'єру в Голлівуді.



Сем Асгарі з коханою / фото з інстаграму

Вже скоро на екрани вийде бойовик "Джентльмен-злодій" (The Gentleman Thief), де Сем зіграв разом із Джоном Траволтою.

До речі, майже у кожному своєму інтерв'ю та коментарях Асгарі дуже добре відгукується про Брітні Спірс. Навіть після її арешту Сем підтримав ексдружину на відстані.