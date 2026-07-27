Как пишет Page Six, на фоне последних скандалов вокруг 44-летней певицы – ее арест за вождение в нетрезвом состоянии, пребывание в реабилитационном центре и опасные танцы – Асгари признался, что уже привык к постоянному вниманию СМИ из-за своей бывшей. На вопрос, наступит ли день, когда его перестанут спрашивать о певице, он ответил, что это будет преследовать его до конца жизни.

Этого никогда не произойдет. Но готов ли я отвечать на эти вопросы и готов ли к тому, чтобы это на меня не влияло? Совершенно,

– говорит он.

Сейчас, говорит Асгари, он больше обеспокоен событиями на своей родине в Иране и собственной карьерой, чем новостями шоу-бизнеса. На вопрос о последних проделках Бритни он отвечает сдержанно и без негатива. Говорит, что хочет лучшего для бывшей жены.

Прошлое остается в прошлом, мы можем с благодарностью вспоминать его и рефлексировать. Ты не можешь изменить то, что было. Произошедшее уже произошло. И я никогда не буду жаловаться на то, что изменило мою жизнь к лучшему или к худшему,

– отметил Асгари.

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари: смотрите фото

Сэм Асгари и Бритни Спирс были вместе шесть лет и прожили в браке почти два года – до развода в 2024 году. Сэм поддерживал звезду во время ее борьбы за отмену 13-летней опеки отца. За это Бритни ему даже публично выразила благодарность.

Сегодня Асгари уже почти два года живет в гражданском браке с риэлторкой Брук Ирвин в Лос-Анджелесе, мечтает о своих детях и строит актерскую карьеру в Голливуде.



Сэм Асгари с любимой / фото из инстаграммы

Уже скоро на экраны выйдет боевик "Джентльмен-вор" (The Gentleman Thief), где Сэм сыграл вместе с Джоном Траволтой.

Кстати, почти в каждом своем интервью и комментариях Асгари очень хорошо отзывается о Бритни Спирс. Даже после ее ареста Сэм поддержал бывшую на расстоянии.