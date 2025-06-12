Батарейка, що може працювати 5700 років: вчені здійснили прорив

Вчені продовжують досліджувати енергетику та шукати шлях до енергонезалежності. Вони зробили чергове відкриття.

Унікальні алмазні батарейки, створені на основі радіоактивного ізотопу вуглецю-14, стали справжнім проривом у світі мікроенергетики. Про це пише 24 Канал із посиланням на Earth.

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Як це працює

Їхній принцип роботи базується на тому, що ізотоп, вмонтований у штучно вирощений алмаз, повільно розпадається, вивільняючи електрони, які потім перетворюються на стабільний електричний струм. Алмаз не лише діє як напівпровідник, а й повністю блокує радіаційне випромінювання, роблячи такі батарейки безпечними для тривалого використання.



Вчені розробили унікальну батарейку / Фото Pexels

Це відкриття відкриває нові можливості для живлення мікропристроїв, що мають працювати десятиліттями без технічного обслуговування: медичних імплантатів, сенсорів у важкодоступних місцях, супутникових маяків, наукових зондів у космосі чи датчиків в екстремальному середовищі. Ще однією перевагою є екологічність: вуглець-14 добувають із графітових залишків ядерних реакторів, фактично утилізуючи відходи.

Наша мікроенергетична технологія може підтримувати цілий спектр важливих застосувань, від космічних технологій до медичних імплантатів,

– підкреслив професор Том Скотт, один із розробників.

Водночас залишаються виклики: насамперед висока вартість синтетичних алмазів, складність у поводженні з радіоактивними компонентами та потреба переконати суспільство, що «радіоактивне» не означає небезпечне. Проте потенціал цієї технології майбутнього вже очевидний.

До слова, японські вчені з Центру досліджень нових матеріалів Riken та Токійського університету створили пластик, який повністю розчиняється в морській воді за годину.