Уникальные алмазные батарейки, созданные на основе радиоактивного изотопа углерода-14, стали настоящим прорывом в мире микроэнергетики. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Earth.

Смотрите также Как одуванчик прорастает сквозь асфальт: физика и "сила воли"

Как это работает

Их принцип работы базируется на том, что изотоп, вмонтирован в искусственно выращенный алмаз, медленно распадается, высвобождая электроны, которые затем превращаются в стабильный электрический ток. Алмаз не только действует как полупроводник, но и полностью блокирует радиационное излучение, делая такие батарейки безопасными для длительного использования.



Ученые разработали уникальную батарейку / Фото Pexels

Это открытие открывает новые возможности для питания микроустройств, которые должны работать десятилетиями без технического обслуживания: медицинских имплантатов, сенсоров в труднодоступных местах, спутниковых маяков, научных зондов в космосе или датчиков в экстремальной среде. Еще одним преимуществом является экологичность: углерод-14 добывают из графитовых остатков ядерных реакторов, фактически утилизируя отходы.

Наша микроэнергетическая технология может поддерживать целый спектр важных применений, от космических технологий до медицинских имплантатов,

– подчеркнул профессор Том Скотт, один из разработчиков.

В то же время остаются вызовы: прежде всего высокая стоимость синтетических алмазов, сложность в обращении с радиоактивными компонентами и потребность убедить общество, что "радиоактивное" не означает опасное. Однако потенциал этой технологии будущего уже очевиден.

К слову, японские ученые из Центра исследований новых материалов Riken и Токийского университета создали пластик, который полностью растворяется в морской воде за час.