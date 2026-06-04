Блискавка вбила б його миттєво: чому експеримент Франкліна міг ніколи не відбутися

Батьку-засновнику США Бенджаміну Франкліну приписують експеримент з ключем та повітряним змієм, якого він нібито запустив під час грози, аби перевірити, чи ключ накопичить електричний заряд. Однак до сьогодні історики не впевнені щодо того, коли саме відбувся цей експеримент і чи відбувся він насправді.

Чи був насправді експеримент з повітряним змієм та ключем під час грози, досліджували у History.com.

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Опис досліду Франкліна на ділі означав би летальний випадок

Припускається, що якщо дослід з повітряним змієм та ключем усе ж існував, то він навряд чи виглядав так, як його зображують. Річ у тім, що існує міф щодо того, що Франклін таким експериментом довів існування електрики, хоч про електричні явища було відомо задовго до нього.

Водночас якби блискавка під час експерименту все ж таки влучила в ключ, вчений не вижив би у такому випадку.

Наразі відомо, що про цей випадок могли дізнатися лише з 2 джерел: це лист Франкліна до його друга Пітера Коллінсона, написаний у жовтні 1752 року та опублікований у "Пенсільванській газеті", а також книга Джозефа Прістлі "Історія та сучасний стан електрики", яку видали у 1767 році.

З листа Франкліна можна дізнатися, що цей експеримент нібито був здійснений у Філадельфії й він був успішним. Попри те, що вчений описує спосіб його проведення, сам він не уточнює, коли саме це сталося і чи виконував дослід особисто.

Його друг Прістлі через 15 років після опублікування у газеті написав, що Франклін разом із сином Вільямом провели експеримент приблизно в червні 1752 року.

Нагадуємо, що до подій з повітряним змієм Франклін у листі до друга озвучив ідею громовідводу. Згодом він опублікував ідею експерименту з використанням громовідводу для спроби зловити електричний заряд у "лейденській банці".

Відтак ця ідея поширилися Європою, і в травні 1752 року французьких вчені, а саме Томас Далібар та М. Делор, провели окремі версії досліду.

Вважається, що Франклін ще не чув про ці успіхи в червні 1752 року, коли чекав на будівництво шпиля для проведення власного експерименту з громовідводом.

Чим прославився Бенджамін Франклін

Крім того, що Бенджамін Франклін експериментував із електричними явищами, він ще й писав есе. Зокрема одним із найвідоміших стало його есе про пукання.

Спочатку може здатися, що Франклін так жартував, але насправді це сатиричний текст, за допомогою якого політичний діяч висміяв тогочасні наукові підходи та захоплення абстрактними темами.

Відтак коли у 1781 році Королівська академія Брюсселя оголосила конкурс наукових праць, Франклін вирішив відреагувати на це по-своєму. Він написав роботу під назвою "Лист до Королівської академії про пердіння", або "Гордо пердіть", і надіслав його своїм друзям.

У тексті він іронічно пропонував ученим знайти спосіб зробити природні людські гази менш неприємними або навіть ароматними. Текст був в стилі серйозної наукової доповіді, хоча його справжня мета полягала зовсім не у вивченні фізіології.