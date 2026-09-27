Десятки тисяч в неймовірній бібліотеці: який відомий дизайнер був помішаний на книгах

Книги для нього були не просто частиною інтер'єру чи способом провести вільний час. Вони оточували його буквально всюди – настільки, що для доступу до верхніх полиць величезної домашньої бібліотеки доводилося використовувати спеціальні драбини та навіть своєрідний подіум.

Мовиться про німецького модельєра Карла Лагерфельда, який усе життя збирав книги про мистецтво, моду, фотографію та історію. У різних джерелах розмір його бібліотеки оцінюють приблизно у 250 – 300 тисяч примірників, а сам дизайнер настільки любив книги, що купував їх десятками щодня, пише 24 Канал.

Карл Лагерфельд і його величезна бібліотека

Лагерфельд був не лише одним із найвідоміших дизайнерів свого покоління, а й затятим бібліофілом. За словами його біографа Альфонса Кайзера, дизайнер міг купувати від одного до двох десятків книг щодня.

Його колекція охоплювала книги німецькою, французькою та англійською мовами. Особливе місце в ній займали видання про моду та інших дизайнерів, фотографію, мистецтво й історію.

Цікаво, що Лагерфельд зберігав книги не зовсім звичайним способом. Частину з них він складав горизонтально, пояснюючи це тим, що не хотів нахиляти голову, щоб читати назви на корінцях.

Через величезну кількість видань у його будинку з'явилися спеціальні конструкції, які допомагали діставатися до книг на верхніх рівнях.

Сам дизайнер казав:

Мій рай – це бібліотека.

Його любов до книг була настільки сильною, що він навіть створив власне видавництво та книжковий магазин Librairie 7L у Парижі.

Лагерфельд помер у 2019 році, а його величезна бібліотека згодом стала окремою частиною історії про дизайнера, який збирав не лише одяг та фотографії, а й цілі світи на папері.