Мовиться про німецького модельєра Карла Лагерфельда, який усе життя збирав книги про мистецтво, моду, фотографію та історію. У різних джерелах розмір його бібліотеки оцінюють приблизно у 250 – 300 тисяч примірників, а сам дизайнер настільки любив книги, що купував їх десятками щодня, пише 24 Канал.

Карл Лагерфельд і його величезна бібліотека

Лагерфельд був не лише одним із найвідоміших дизайнерів свого покоління, а й затятим бібліофілом. За словами його біографа Альфонса Кайзера, дизайнер міг купувати від одного до двох десятків книг щодня.

Його колекція охоплювала книги німецькою, французькою та англійською мовами. Особливе місце в ній займали видання про моду та інших дизайнерів, фотографію, мистецтво й історію.

Цікаво, що Лагерфельд зберігав книги не зовсім звичайним способом. Частину з них він складав горизонтально, пояснюючи це тим, що не хотів нахиляти голову, щоб читати назви на корінцях.

Через величезну кількість видань у його будинку з'явилися спеціальні конструкції, які допомагали діставатися до книг на верхніх рівнях.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Сам дизайнер казав:

Мій рай – це бібліотека.

Його любов до книг була настільки сильною, що він навіть створив власне видавництво та книжковий магазин Librairie 7L у Парижі.

Лагерфельд помер у 2019 році, а його величезна бібліотека згодом стала окремою частиною історії про дизайнера, який збирав не лише одяг та фотографії, а й цілі світи на папері.