Ким був Карл Лагерфельд у молоді роки, як прийшов у світ моди та змінив історію – розкаже 24 Канал.

Як Карл Лагерфельд прийшов у світ моди?

Карл Лагерфельд народився 10 вересня 1933 року в Гамбурзі, Німеччина. Ще в юності він переїхав до Парижа, де поступово почав будувати кар'єру у французькій моді. У 1954 році Лагерфельд переміг у конкурсі дизайну, організованому Міжнародним секретаріатом вовни. Саме це допомогло йому отримати перші серйозні професійні можливості.

Згодом він працював із такими модними домами, як Balmain, Jean Patou та Chloé, а в 1965 році почав співпрацювати з Fendi. До моменту приходу в Chanel Лагерфельд уже мав репутацію дизайнера, здатного працювати з різними стилями.

Чому саме Chanel стала його головним викликом?

Після смерті Габріель "Коко" Шанель у 1971 році модний дім продовжив працювати, але його головна проблема полягала в тому, як зберегти спадщину засновниці та водночас зацікавити нове покоління.

У 1983 році Chanel запросила Лагерфельда на посаду художнього директора. Він отримав завдання, яке вимагало не просто створювати красивий одяг, а фактично заново пояснити світу, чому Chanel залишається актуальним.



У 1983 році Chanel запросила Лагерфельда на посаду художнього директора / Фото Agenda

Як Лагерфельд "воскресив" Chanel?

Дизайнер не став відмовлятися від минулого бренду. Навпаки – він зробив його головним джерелом натхнення. Лагерфельд переосмислював знакові елементи Chanel:

твідові костюми,

стьобані сумки,

двоколірне взуття,

камелію,

золоті ланцюжки та знаменитий логотип CC.

Він залишав упізнавані риси бренду, але подавав їх у сучаснішій і часто провокативній формі. Саме цей підхід став одним із головних секретів його успіху: Лагерфельд не намагався повторити Коко Шанель – він зробив її спадщину актуальною для нової епохи.

Що змінилося в Chanel за Лагерфельда?

Chanel зазначає, що після приходу Лагерфельда у 1983 році він відродив круїзні колекції, запровадив передколекції та Métiers d'Art, повернув haute couture колишній статус і створив сучасний формат ready-to-wear Chanel. У 1987 році бренд також запустив годинниковий напрям, а Лагерфельд став не лише дизайнером, а й фотографом рекламних кампаній Chanel.

Його робота поступово перетворила Chanel на бренд, який міг одночасно спиратися на історичну спадщину й залишатися одним із головних законодавців моди.



Лагерфельд відродив бренд Chanel / Фото Chanel

У чому головний секрет успіху Карла Лагерфельда?

Історія Лагерфельда показує, що іноді для порятунку великого бренду не потрібно відкидати його минуле. Навпаки, потрібно зрозуміти, які елементи спадщини можна переосмислити для нової аудиторії. Саме це Лагерфельд зробив із Chanel.

Він зберіг головні символи, створені Коко Шанель, але додав їм сучасної енергії, гумору та провокації. Так дизайнер, який прийшов у Chanel через 12 років після смерті її засновниці, став людиною, яка на десятиліття визначила вигляд модного дому.

Карл Лагерфельд помер 19 лютого 2019 року, але його вплив на Chanel і світову моду залишається помітним і сьогодні. Його історія – приклад того, як сміливе переосмислення спадщини може перетворити старий бренд на символ нової епохи.