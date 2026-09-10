Кем был Карл Лагерфельд в молодости, как он пришел в мир моды и изменил историю – расскажет 24 Канал.

Как Карл Лагерфельд пришел в мир моды?

Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге, Германия. Еще в юности он переехал в Париж, где постепенно начал строить карьеру во французской моде. В 1954 году Лагерфельд победил в конкурсе дизайна, организованном Международным секретариатом шерсти. Именно это помогло ему получить первые серьезные профессиональные возможности.

Впоследствии он работал с такими модными домами, как Balmain, Jean Patou и Chloé, а в 1965 году начал сотрудничать с Fendi. К моменту прихода в Chanel Лагерфельд уже имел репутацию дизайнера, способного работать с различными стилями.

Почему именно Chanel стала для него главным вызовом?

После смерти Габриэль "Коко" Шанель в 1971 году модный дом продолжил работу, но его главная проблема заключалась в том, как сохранить наследие основательницы и одновременно заинтересовать новое поколение.

В 1983 году Chanel пригласила Лагерфельда на должность художественного директора. Перед ним стояла задача, которая требовала не просто создавать красивую одежду, а фактически заново объяснить миру, почему Chanel остается актуальным.



В 1983 году Chanel пригласила Лагерфельда на должность художественного директора / Фото Agenda

Как Лагерфельд "воскресил" Chanel?

Дизайнер не стал отказываться от прошлого бренда. Наоборот – он сделал его главным источником вдохновения. Лагерфельд переосмысливал знаковые элементы Chanel:

твидовые костюмы,

стеганые сумки,

двухцветную обувь,

камелию,

золотые цепочки и знаменитый логотип CC.

Он сохранял узнаваемые черты бренда, но подавал их в более современной и зачастую провокационной форме. Именно этот подход стал одним из главных секретов его успеха: Лагерфельд не пытался повторить Коко Шанель – он сделал ее наследие актуальным для новой эпохи.

Что изменилось в Chanel при Лагерфельде?

Chanel отмечает, что после прихода Лагерфельда в 1983 году он возродил круизные коллекции, ввел предколлекции и линию Métiers d'Art, вернул haute couture прежний статус и создал современный формат ready-to-wear Chanel. В 1987 году бренд также запустил часовое направление, а Лагерфельд стал не только дизайнером, но и фотографом рекламных кампаний Chanel.

Его работа постепенно превратила Chanel в бренд, который мог одновременно опираться на историческое наследие и оставаться одним из главных законодателей моды.



Лагерфельд возродил бренд Chanel / Фото Chanel

В чем главный секрет успеха Карла Лагерфельда?

История Лагерфельда показывает, что иногда для спасения большого бренда не нужно отбрасывать его прошлое. Наоборот, нужно понять, какие элементы наследия можно переосмыслить для новой аудитории. Именно это Лагерфельд сделал с Chanel.

Он сохранил главные символы, созданные Коко Шанель, но придал им современную энергию, юмор и провокационность. Так дизайнер, пришедший в Chanel спустя 12 лет после смерти ее основательницы, стал человеком, который на десятилетия определил облик модного дома.

Карл Лагерфельд скончался 19 февраля 2019 года, но его влияние на Chanel и мировую моду остается заметным и сегодня. Его история – пример того, как смелое переосмысление наследия может превратить старый бренд в символ новой эпохи.