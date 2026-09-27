Речь идет о немецком модельере Карле Лагерфельде, который всю жизнь коллекционировал книги об искусстве, моде, фотографии и истории. В различных источниках размер его библиотеки оценивают примерно в 250 – 300 тысяч экземпляров, а сам дизайнер настолько любил книги, что покупал их десятками каждый день, пишет 24 Канал.

Карл Лагерфельд и его огромная библиотека

Лагерфельд был не только одним из самых известных дизайнеров своего поколения, но и заядлым библиофилом. По словам его биографа Альфонса Кайзера, дизайнер мог покупать от одной до двух десятков книг ежедневно.

Его коллекция включала книги на немецком, французском и английском языках. Особое место в ней занимали издания о моде и других дизайнерах, фотографии, искусстве и истории.

Интересно, что Лагерфельд хранил книги не совсем обычным способом. Часть из них он складывал горизонтально, объясняя это тем, что не хотел наклонять голову, чтобы читать названия на корешках.

Из-за огромного количества изданий в его доме появились специальные конструкции, которые помогали доставать книги на верхних уровнях.

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Сам дизайнер говорил:

"Мой рай – это библиотека".

Его любовь к книгам была настолько сильна, что он даже создал собственное издательство и книжный магазин Librairie 7L в Париже.

Лагерфельд умер в 2019 году, а его огромная библиотека впоследствии стала отдельной частью истории о дизайнере, который собирал не только одежду и фотографии, но и целые миры на бумаге.