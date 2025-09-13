У МакДональдзі багато різних позицій у меню, тому кожен зможе знайти там щось для себе. Водночас є бургер, який займає почесне місце серед цих страв – Біг-Мак.

Є також певні секрети у його приготуванні, які знають тільки працівники мережі, але колишній шеф-кухар McDonald's Майк Харач поділився деталями. Про це пише 24 Канал із посиланням на Mirror.

Дивіться також Не Колумб: хто насправді першим відкрив Америку

Як приготувати соус для Біг-Маку?

Майк Харач розповів, які інгредієнти входять до цього соусу. Він також пояснив, чому він має саме такий колір. Ймовірно, багатьом здається, що він зроблений на основі кетчупу, однак це зовсім не так. Насправді ж його роблять на основі майонезу.

Також до соусу входить суміш дюссельдорфської гірчиці та білого винного оцту.



Біг-Мак – одна із найпопулярніших позицій у мені / Фото з сайту МакДональдз

Соус має такий колір тому, що до нього також додають зовсім трохи паприки для підсилення смаку та якраз для забарвлення.

Важливо також, що всі ці інгредієнти потрібно змішати та залишити настоятись щонайменше на пів години, щоб соус став густим.

Що таке індекс Біг-Маку?

Це умовний економічний вимір, який створили у виданні The Economist. Суть полягає у тому, щоб порівняти вартість Біг-Маку у різних країнах, щоб показати, наскільки та чи інша валюта переоцінена.

Наприклад, відповідно до інформації за 2025 рік, українська гривня недооцінена на 50,7%. Згідно з цим, долар в Україні повинен коштувати трохи більше 20 гривень.

Чому МакДональдз відмовився від трубочок?