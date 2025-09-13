В МакДональдзе много разных позиций в меню, поэтому каждый сможет найти там что-то для себя. В то же время есть бургер, который занимает почетное место среди этих блюд – Биг-Мак.

Есть также определенные секреты в его приготовлении, которые знают только работники сети, но бывший шеф-повар McDonald's Майк Харач поделился деталями. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Как приготовить соус для Биг-Мака?

Майк Харач рассказал, какие ингредиенты входят в этот соус. Он также объяснил, почему он имеет именно такой цвет. Вероятно, многим кажется, что он сделан на основе кетчупа, однако это совсем не так. На самом деле его делают на основе майонеза.

Также в соус входит смесь дюссельдорфской горчицы и белого винного уксуса.



Биг-Мак – одна из самых популярных позиций во мне / Фото с сайта МакДональдз

Соус имеет такой цвет потому, что к нему также добавляют совсем немного паприки для усиления вкуса и как раз для окраски.

Важно также, что все эти ингредиенты нужно смешать и оставить настояться минимум на полчаса, чтобы соус стал густым.

Что такое индекс Биг-Мака?

Это условное экономическое измерение, которое создали в издании The Economist. Суть заключается в том, чтобы сравнить стоимость Биг-Мака в разных странах, чтобы показать, насколько та или иная валюта переоценена.

Например, соответствии с информацией за 2025 год, украинская гривна недооценена на 50,7%. Согласно этому, доллар в Украине должен стоить чуть больше 20 гривен.

Почему МакДональдз отказался от трубочек?