Не просто декорації: які книги читають герої серіалу "Білий лотос" і на що вони вказують
- Третій сезон "Білого лотоса" включає книжки, які відображають внутрішній світ персонажів, зокрема "Коли життя стає руїнами" Пеми Чодрон та "Голод" Кнута Гамсуна.
- Книги символізують різні етапи життя та внутрішні переживання героїв серіалу.
Новий сезон “Білого лотоса” – не лише візуальна насолода та драматичні повороти, а й справжня книжкова скарбничка. Цікаво, що кожна книжка в кадрі – не просто декорація, а прямий натяк на те, що коїться в голові персонажа.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на JetSetter.
Дивіться також "Сімпсони" лякають точністю своїх пророцтв: 7 моторошних передбачень, які стали реальністю
Саксон Ретліфф – "Коли життя стає руїнами", Пема Чодрон
Після виходу нового сезону серіалу "Білий лотос" зріс інтерес до книжки-бестселера Пеми Чодрон "Коли життя стає руїнами", яку читав Саксон Ретліфф.
"Коли життя стає руїнами" / Фото Yakaboo
Ця історія чудово перегукується з внутрішніми переживаннями Саксона, періодом переосмислення сприйняття світу і новим "руйнівним" етапом у житті родини загалом.
Американська буддійська черниця Чодрон опирається на настанови тибетських майстрів медитації й ділиться порадами, що можуть допомогти у найважчі миті життя.
Локлан Ретліфф – "Голод", Кнут Гамсун
Водночас його молодший брат Локлан Ретліфф обрав для читання роман норвезького модерніста Кнута Гамсуна "Голод". Це історія про юнака, який лише починає своє життя і намагається знайти своє місце у світі.
"Голод" / Фото Yakaboo
Вікторія Ретліфф – "Прекрасні й приречені", Френсіс Скотт Фіцджеральд
Їхня мати у серіалі Вікторія Ретліфф обрала інший напрям – культовий роман Френсіса Скотта Фіцджеральда "Прекрасні й приречені".
"Прекрасні й приречені" / Фото Yakaboo
Книга оповідає про подружжя Ентоні та Глорії – яскравих представників "втраченого покоління" 1920-х, які мають усе, окрім справжнього сенсу в житті. Вони не бачать перед собою жодної мети, а Їхній гедоністичний спосіб життя, що вони ведуть, не приносить їм щастя.
Лорі – "Сучасні коханці", Емма Страуб
Лорі у серіалі читає роман "Сучасні коханці" Емми Страуб – також історію про трьох друзів.
"Сучасні коханці" / Фото Yakaboo
Жаклін – "Мене звати Барбра", Барбра Стрейзанд
Водночас її подруга Жаклін обрала автобіографію Барбари Стрейзанд "Мене звати Барбра".
"Мене звати Барбра" / Фото Yakaboo
У книзі акторка ділиться своїм шляхом – від фільму "Кумедна дівчинка" до перемоги на "Оскарі". Ця історія має багато спільного з шляхом самої Жаклін – акторки, яка щодня бореться за визнання та переживає виклики старіння у світі шоу-бізнесу.
Челсі – "Будь там, де ти є", Штепан Смолен
На відпочинку Челсі мала з собою одразу дві книги: "Будь там, де ти є" Штепана Смолена та "Румі" Джалала Аль-Діна Румі.
"Будь там, де ти є" / Фото Yakaboo
Белінда Ліндсі – "В оточені нарцисів", Томас Еріксон
А от Белінда Ліндсі захопилася психологією і обрала книгу Томаса Еріксона "В оточені нарцисів".
"В оточені нарцисів" / Фото Yakaboo
Це посібник про те, як розпізнавати токсичних людей та уникати їхнього впливу. Щоправда, глядачів більше інтригує, як далі складеться доля Белінди – успішної жінки з 5 мільйонами доларів на рахунку, поряд з якою вже не буде "токсиків".