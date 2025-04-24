Не просто декорації: які книги читають герої серіалу "Білий лотос" і на що вони вказують

Новий сезон “Білого лотоса” – не лише візуальна насолода та драматичні повороти, а й справжня книжкова скарбничка. Цікаво, що кожна книжка в кадрі – не просто декорація, а прямий натяк на те, що коїться в голові персонажа.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на JetSetter.

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Саксон Ретліфф – "Коли життя стає руїнами", Пема Чодрон

Після виходу нового сезону серіалу "Білий лотос" зріс інтерес до книжки-бестселера Пеми Чодрон "Коли життя стає руїнами", яку читав Саксон Ретліфф.

"Коли життя стає руїнами" / Фото Yakaboo

Ця історія чудово перегукується з внутрішніми переживаннями Саксона, періодом переосмислення сприйняття світу і новим "руйнівним" етапом у житті родини загалом.

Американська буддійська черниця Чодрон опирається на настанови тибетських майстрів медитації й ділиться порадами, що можуть допомогти у найважчі миті життя.

Локлан Ретліфф – "Голод", Кнут Гамсун

Водночас його молодший брат Локлан Ретліфф обрав для читання роман норвезького модерніста Кнута Гамсуна "Голод". Це історія про юнака, який лише починає своє життя і намагається знайти своє місце у світі.

"Голод" / Фото Yakaboo

Вікторія Ретліфф – "Прекрасні й приречені", Френсіс Скотт Фіцджеральд

Їхня мати у серіалі Вікторія Ретліфф обрала інший напрям – культовий роман Френсіса Скотта Фіцджеральда "Прекрасні й приречені".

"Прекрасні й приречені" / Фото Yakaboo

Книга оповідає про подружжя Ентоні та Глорії – яскравих представників "втраченого покоління" 1920-х, які мають усе, окрім справжнього сенсу в житті. Вони не бачать перед собою жодної мети, а Їхній гедоністичний спосіб життя, що вони ведуть, не приносить їм щастя.

Лорі – "Сучасні коханці", Емма Страуб

Лорі у серіалі читає роман "Сучасні коханці" Емми Страуб – також історію про трьох друзів.

"Сучасні коханці" / Фото Yakaboo

Жаклін – "Мене звати Барбра", Барбра Стрейзанд

Водночас її подруга Жаклін обрала автобіографію Барбари Стрейзанд "Мене звати Барбра".

"Мене звати Барбра" / Фото Yakaboo

У книзі акторка ділиться своїм шляхом – від фільму "Кумедна дівчинка" до перемоги на "Оскарі". Ця історія має багато спільного з шляхом самої Жаклін – акторки, яка щодня бореться за визнання та переживає виклики старіння у світі шоу-бізнесу.

Челсі – "Будь там, де ти є", Штепан Смолен

На відпочинку Челсі мала з собою одразу дві книги: "Будь там, де ти є" Штепана Смолена та "Румі" Джалала Аль-Діна Румі.

"Будь там, де ти є" / Фото Yakaboo

Белінда Ліндсі – "В оточені нарцисів", Томас Еріксон

А от Белінда Ліндсі захопилася психологією і обрала книгу Томаса Еріксона "В оточені нарцисів".

"В оточені нарцисів" / Фото Yakaboo

Це посібник про те, як розпізнавати токсичних людей та уникати їхнього впливу. Щоправда, глядачів більше інтригує, як далі складеться доля Белінди – успішної жінки з 5 мільйонами доларів на рахунку, поряд з якою вже не буде "токсиків".