ШІ змінить ринок праці: Білл Гейтс назвав 4 професії, які точно виживуть

Штучний інтелект поступово змінює ринок праці, і в майбутньому частина професій може втратити свою актуальність. Співзасновник Microsoft Білл Гейтс спрогнозував, які спеціальності залишатимуться потрібними в епоху ШІ.

На його думку, вижити в умовах технологічних змін зможуть представники лише чотирьох професійних сфер. Тим часом Microsoft пропонує десяткам тисяч своїх співробітників добровільно залишити компанію, передає LADbible.

Які 4 професії виживуть в епоху ШІ

Раніше 70-річний Білл Гейтс заявив, що після поширення штучного інтелекту потрібними залишаться представники лише чотирьох професійних сфер. Йдеться про програмістів, біологів, працівників енергетичної галузі та професійних спортсменів.

ШІ може замінити значну частину професій / Фото Unsplash

Під час виступу в програмі The Tonight Show з Джиммі Фаллоном Гейтс пояснив, що люди й надалі захочуть залишати певні заняття для себе.

Знаєте, як у бейсболі. Ми не захочемо дивитися, як комп'ютери грають у бейсбол,

– сказав він.

На запитання, чи будуть людям і надалі потрібні інші люди, Гейтс відповів, що для більшості завдань це не буде необхідністю. Водночас, за його словами, люди самі вирішуватимуть, що залишити за собою.

"Будуть деякі справи, які ми залишимо для себе, але що стосується виготовлення речей, перевезення вантажів та вирощування їжі, то з часом ці проблеми будуть, по суті, вирішені", – зазначив Гейтс.

Білл Гейтс / Фото GettyImages

Власник SpaceX Ілон Маск також висловився про майбутнє робототехніки. Він вважає, що протягом наступного десятиліття у світі з'явиться щонайменше мільярд гуманоїдних роботів. Про це Маск заявив на саміті G20 2026 року в Північній Кароліні.

Спочатку це відбуватиметься дуже повільно, але потім темпи зростання стануть вибуховими,

– сказав він.

За прогнозом Маска, продуктивність одного робота може вп'ятеро перевищувати людську.

Microsoft пропонує працівникам добровільне звільнення

Тим часом Microsoft, яка має понад 220 тисяч співробітників у всьому світі, запустила програму добровільного звільнення. За інформацією Business Insider, пропозиції отримають приблизно 60 тисяч працівників.

Ця пропозиція щодо викупу контракту буде доступна для співробітників, які відповідають критеріям, у командах-учасницях у Канаді, Індії, Великій Британії та США на рівні 70 і нижче,

– повідомила компанія Microsoft.

У Microsoft готуються до звільнення 60 тисяч працівників / Фото Unsplash

Директорка з персоналу Microsoft Емі Коулман пояснила, що програма діятиме обмежений час і передбачає фінансову підтримку та ресурси для планування кар'єри тих, хто вирішить залишити компанію.

Цікаво, що минулого року прибуток Microsoft становив 133,75 мільярда доларів – на 31% більше, ніж роком раніше.