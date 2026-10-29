ИИ изменит рынок труда: Билл Гейтс назвал 4 профессии, которые точно выживут

Билл Гейтс назвал 4 профессии, которые переживут ИИ / Коллаж 24 Канала
Искусственный интеллект постепенно меняет рынок труда, и в будущем часть профессий может утратить свою актуальность. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс предсказал, какие специальности будут востребованы в эпоху ИИ.
По его мнению, выжить в условиях технологических изменений смогут представители лишь четырех профессиональных сфер. Между тем Microsoft предлагает десяткам тысяч своих сотрудников добровольно покинуть компанию, сообщает LADbible.
Какие 4 профессии выживут в эпоху ИИ
Ранее 70-летний Билл Гейтс заявил, что после распространения искусственного интеллекта востребованными останутся представители лишь четырех профессиональных сфер. Речь идет о программистах, биологах, работниках энергетической отрасли и профессиональных спортсменах.
ИИ может заменить значительную часть профессий / Фото Unsplash
Во время выступления в программе The Tonight Show с Джимми Фэллоном Гейтс объяснил, что люди и в дальнейшем захотят оставлять определенные занятия для себя.
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На вопрос, будут ли людям и в дальнейшем нужны другие люди, Гейтс ответил, что для большинства задач это не будет необходимостью. В то же время, по его словам, люди сами будут решать, что оставить за собой.
"Будут некоторые дела, которые мы оставим за собой, но что касается производства вещей, перевозки грузов и выращивания продуктов питания, то со временем эти проблемы будут, по сути, решены", – отметил Гейтс.
Билл Гейтс / Фото GettyImages
Владелец SpaceX Илон Маск также высказался о будущем робототехники. Он считает, что в течение следующего десятилетия в мире появится не менее миллиарда гуманоидных роботов. Об этом Маск заявил на саммите G20 2026 года в Северной Каролине.
Сначала это будет происходить очень медленно, но затем темпы роста станут взрывными
По прогнозу Маска, производительность одного робота может в пять раз превышать человеческую.
Microsoft предлагает сотрудникам добровольное увольнение
Тем временем Microsoft, у которой более 220 тысяч сотрудников по всему миру, запустила программу добровольного увольнения. По информации Business Insider, предложения получат примерно 60 тысяч сотрудников.
Это предложение о выкупе контракта будет доступно для сотрудников, соответствующих критериям, в командах-участницах в Канаде, Индии, Великобритании и США на уровне 70 и ниже
В Microsoft готовятся к увольнению 60 тысяч сотрудников / Фото Unsplash
Директор по персоналу Microsoft Эми Коулман пояснила, что программа будет действовать в течение ограниченного времени и предусматривает финансовую поддержку и ресурсы для планирования карьеры тех, кто решит покинуть компанию.
Интересно, что в прошлом году прибыль Microsoft составила 133,75 миллиарда долларов – на 31% больше, чем годом ранее.
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