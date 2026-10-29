ИИ изменит рынок труда: Билл Гейтс назвал 4 профессии, которые точно выживут

По его мнению, выжить в условиях технологических изменений смогут представители лишь четырех профессиональных сфер. Между тем Microsoft предлагает десяткам тысяч своих сотрудников добровольно покинуть компанию, сообщает LADbible.

Adv

Какие 4 профессии выживут в эпоху ИИ

Ранее 70-летний Билл Гейтс заявил, что после распространения искусственного интеллекта востребованными останутся представители лишь четырех профессиональных сфер. Речь идет о программистах, биологах, работниках энергетической отрасли и профессиональных спортсменах.

ИИ может заменить значительную часть профессий / Фото Unsplash

Во время выступления в программе The Tonight Show с Джимми Фэллоном Гейтс объяснил, что люди и в дальнейшем захотят оставлять определенные занятия для себя.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Знаете, как в бейсболе. Мы не захотим смотреть, как компьютеры играют в бейсбол– сказал он.

На вопрос, будут ли людям и в дальнейшем нужны другие люди, Гейтс ответил, что для большинства задач это не будет необходимостью. В то же время, по его словам, люди сами будут решать, что оставить за собой.

Реклама

"Будут некоторые дела, которые мы оставим за собой, но что касается производства вещей, перевозки грузов и выращивания продуктов питания, то со временем эти проблемы будут, по сути, решены", – отметил Гейтс.

Билл Гейтс / Фото GettyImages

Владелец SpaceX Илон Маск также высказался о будущем робототехники. Он считает, что в течение следующего десятилетия в мире появится не менее миллиарда гуманоидных роботов. Об этом Маск заявил на саммите G20 2026 года в Северной Каролине.

Сначала это будет происходить очень медленно, но затем темпы роста станут взрывными– сказал он.

По прогнозу Маска, производительность одного робота может в пять раз превышать человеческую.

Microsoft предлагает сотрудникам добровольное увольнение

Тем временем Microsoft, у которой более 220 тысяч сотрудников по всему миру, запустила программу добровольного увольнения. По информации Business Insider, предложения получат примерно 60 тысяч сотрудников.

Реклама

Это предложение о выкупе контракта будет доступно для сотрудников, соответствующих критериям, в командах-участницах в Канаде, Индии, Великобритании и США на уровне 70 и ниже– сообщила компания Microsoft.

В Microsoft готовятся к увольнению 60 тысяч сотрудников / Фото Unsplash

Директор по персоналу Microsoft Эми Коулман пояснила, что программа будет действовать в течение ограниченного времени и предусматривает финансовую поддержку и ресурсы для планирования карьеры тех, кто решит покинуть компанию.

Интересно, что в прошлом году прибыль Microsoft составила 133,75 миллиарда долларов – на 31% больше, чем годом ранее.