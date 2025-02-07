Тікайте, якщо побачите цей ред флег: список крінжових питань під час співбесіди

Перед тим, як отримати нову роботу, кожному зазвичай потрібно пройти співбесіду, щоб ознайомитися з політикою компанії. Під час співбесіди не тільки роботодавець приглядається до ймовірного працівника, але й навпаки.

Існує відразу кілька чинників, які під час співбесіди можу натякнути на недоліки компанії. Мовиться про недолугі запитання під час співбесіди, пише 24 Канал.

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Що не має цікавити роботодавця під час співбесіди

Список так званих крінжових запитань зібрав популярний блогер та волонтер Володимир Андрєєв. Він назвав питання ред флеги під час проходження співбесіди.

Отже, перше питання ред флег, за версією блогера, це коли вас питають, "ким ви бачите себе через 5 років". Річ у тім, що зараз українці живуть у настільки динамічному та неперебдачуваному світі, що не знають, ким бачать себе завтра.

Блогер назвав недолугі питання під час співбесіди: дивіться відео

Друге недолуге питання здебільшого стосується жінок. Йдеться про випадки, коли роботодавець запитує, коли ви збираєтесь у декрет. Володимир Андрєєв наголошує, що нормального роботодавця це питання не має цікавити.

Третій тривожний дзвінок, коли запитають, чи готові ви працювати понаднормово. Якщо роботодавець ставить це питання, то це, швидше за все, буде ваш обов'язок.

Четвертий пункт у списку блогера – це коли роботодавець запитує, чому ви обрали саме цю компанію. Річ у тім, то роботодавець знає, що ви у пошуку роботи і висилали резюме всім та пішли туди, де вами зацікавилися.

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