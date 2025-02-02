Повідомляє 24 Канал з посиланням на Harvard Business Reviev.

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Як говорити про зарплату на співбесіді

Для того, щоб отримати вищу заробітну плату, потрібно дотримуватися простих п'яти порад:

Вивчіть середню зарплату на ринку: щоб мати професійний вигляд і домовитися про високу заробітну плату, потрібно заздалегідь дізнатися, скільки в середньому заробляють фахівці вашої сфери в різних компаніях. Також це дасть змогу дізнатися, чи справедлива початкова пропозиція, яку озвучив роботодавець, що дасть змогу згодом просити підвищення. Якщо ви це проігноруєте, то можете навіть отримувати меншу зарплату, ніж колеги в інших фірмах.

щоб мати професійний вигляд і домовитися про високу заробітну плату, потрібно заздалегідь дізнатися, скільки в середньому заробляють фахівці вашої сфери в різних компаніях. Також це дасть змогу дізнатися, чи справедлива початкова пропозиція, яку озвучив роботодавець, що дасть змогу згодом просити підвищення. Якщо ви це проігноруєте, то можете навіть отримувати меншу зарплату, ніж колеги в інших фірмах. Проаналізуйте дані: під час розмови з роботодавцем про заробітну плату на співбесіді, потрібно заздалегідь підготувати аргументи. Занотуйте інформацію про ті кошти, які отримують фахівці в інших компаніях. Експертка зазначає, якщо ви будете мати офіційні дані, це допоможе значно підвищити шанси отримати більшу зарплату.

Експерт дала поради, як отримати більшу зарплату / Фото Unsplash

Дізнайтеся про діапазон заробітної плати: обов'язково уточніть під час співбесіди про мінімальну та максимальну зарплату, на яку ви можете розраховувати. Часто люди погоджуються на невисоку зарплату лише через те, що не знають, які можливості існують. Особливо це важливо, якщо ви вирішили працевлаштуватися у новій сфері. Не забудьте дослідити, скільки платять новачкам у цій справі і скільки заробляють професіонали. Так ви зрозумієте, на яку зарплату можете розраховувати з часом.

обов'язково уточніть під час співбесіди про мінімальну та максимальну зарплату, на яку ви можете розраховувати. Часто люди погоджуються на невисоку зарплату лише через те, що не знають, які можливості існують. Особливо це важливо, якщо ви вирішили працевлаштуватися у новій сфері. Не забудьте дослідити, скільки платять новачкам у цій справі і скільки заробляють професіонали. Так ви зрозумієте, на яку зарплату можете розраховувати з часом. Просіть більше, ніж хочете отримати: Пейдж Коен пояснила, що в такий спосіб ви отримаєте простір для обговорення. А ще це значно підвищує шанси отримати більшу заробітну плату, ніж ви сподівалися. Однак тут потрібно бути реалістами і не вказувати надто високу суму, адже через це можна залишитися без заробітної плати і без потенційного місця роботи.

Під час співбесіди можна домовитися про більшу зарплату / Фото Shutterstock

Запитуйте про інші переваги: у кожній компанії є додаткові переваги, які не завжди входять до заробітної плати, наприклад, абонемент у спортзал, якісне медичне страхування тощо. Тому під час співбесіди варто поцікавитися такими бонусами, адже вони можуть суттєво вплинути на загальні умови роботи.

Хто знає, можливо, саме додаткові бонуси відіграють ключову роль під час фінального узгодження зарплати.