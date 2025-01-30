Повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження Future of Jobs Report 2025. Також значна частина навичок, які сьогодні потрібні працівникам, найближчими роками трансформуються.
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Як зміниться ринок праці до 2030 року
Відповідно до результатів дослідження, у 2025 – 2030 роках на ринок праці впливатиме низка ключових факторів:
- збільшення цифровізації;
- зростання вартості життя;
- адаптація до змін клімату;
- геополітична напруженість.
У найближчі п’ять років найбільший попит матимуть вакансії, пов'язані із технологіями, зокрема фінтех-інженери, ШІ-спеціалістів та експертів з машинного навчання.
В найближчому майбутньому ринок праці зміниться / Фото Shutterstock
Водночас залишатимуться популярними викладачі вищих і середніх навчальних закладів, працівники сільського господарства, водії, будівельники, продавці, працівники харчової промисловості, медсестри та соціальні працівники.
Дослідження також показує, що 39% затребуваних сьогодні навичок трансформуюся впродовж наступних п’яти років.
Навички, які будуть популярні в майбутньому:
- креативне мислення;
- стійкість;
- гнучкість та вміння адаптуватись;
- допитливість та навчання впродовж усього життя.
Навички, які стануть менш популярними:
- вправність рук;
- витривалість;
- точність.