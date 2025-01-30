Сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование Future of Jobs Report 2025. Также значительная часть навыков, которые сегодня нужны работникам, ближайшие годы трансформируются.
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Как изменится рынок труда до 2030 года
Согласно результатам исследования, в 2025 – 2030 годах на рынок труда будет влиять ряд ключевых факторов:
- увеличение цифровизации;
- рост стоимости жизни;
- адаптация к изменениям климата;
- геополитическая напряженность.
В ближайшие пять лет наибольшим спросом будут пользоваться вакансии, связанные с технологиями, в частности финтех-инженеры, ИИ-специалистов и экспертов по машинному обучению.
В ближайшем будущем рынок труда изменится / Фото Shutterstock
В то же время будут оставаться популярными преподаватели высших и средних учебных заведений, работники сельского хозяйства, водители, строители, продавцы, работники пищевой промышленности, медсестры и социальные работники.
Исследование также показывает, что 39% востребованных сегодня навыков трансформируются в течение следующих пяти лет.
Навыки, которые будут популярны в будущем:
- креативное мышление;
- устойчивость;
- гибкость и умение адаптироваться;
- любознательность и обучение на протяжении всей жизни.
Навыки, которые станут менее популярными:
- ловкость рук;
- выносливость;
- точность.