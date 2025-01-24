Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Впервые за 22 года проведения исследования именно баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью вышел на первое место среди ключевых факторов, которые влияют на мотивацию работников.

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Что работники больше всего ценят на работе

Согласно опросу, 83% респондентов считают баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью важнейшим при выборе или сохранении работы. Кроме того, для сотрудников по всему миру имеют значение стабильность работы (83%) и уровень заработной платы (82%).

Сегодня работа – это не только о деньгах. Работники ищут возможностей совмещать карьеру с личными стремлениями и обстоятельствами,

– заявил генеральный директор компании, проводившей опрос, Сандер ван 'т Норденде.

Исследование также подчеркивает рост популярности гибкого режима работы:

65% работников рассказали, что могут самостоятельно выбирать удобный график, тогда как в 2024 году таких было 57%;

60% респондентов имеют возможность работать с любого места (ранее этот показатель составлял 51%).

Работники изменили свои приоритеты при выборе работы / Фото Pexels

Особенно важным баланс между работой и личной жизнью является для представителей поколения Z (74%), тогда как старшие работники (Baby Boomers) до сих пор больше ориентируются на уровень зарплаты (87%).

Несмотря на гибкие условия, 83% опрошенных ожидают, что работодатели будут создавать атмосферу сообщества на рабочем месте. Более половины (55%) готовы уволиться, если не чувствуют себя частью коллектива. В прошлом году таких было 37%.