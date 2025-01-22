Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Согласно новым исследованиям, работники в возрасте до 27 лет готовы работать в одной организации в среднем семь лет.

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Почему молодежь ищет работодателя на всю жизнь

Современные тенденции, которые поощряют к постоянным изменениям работы ради минимальных выгод, оказалась обманом.

Постоянные требования работодателей к конкурентоспособности, предприимчивости и гибкости оказались разочарованием – они не обеспечили ни карьерного удовлетворения, ни богатства, ни баланса между работой и личной жизнью.

Зато молодое поколение сталкивается с сокращением социальных гарантий, более низкими зарплатами и отсутствием стабильности. Наблюдая за опытом своих родителей, пострадавших от последствий жесткой экономии, они видят, как система превращает людей в взаимозаменяемые детали механизма, предлагая "возможности", которые так и не становятся реальностью.

Поэтому они сознательно отказываются от такой модели. Вместо бесконечного перепрыгивания с работы на работу в поисках идеального места, молодежь выбирает стабильность, а не хаос, сообщество, а не постоянные изменения.

В мире нулевых контрактов и культуры конкуренции идея закрепиться в одном месте кажется привлекательной – и, на фоне рабочей культуры, которая заставляет искать наивысшую выгоду, даже радикальной.

Молодежь ищет стабильности в работе / Фото Pexels

Молодежь обладает полезным набором навыков

Вторая причина заключается в том, что молодые специалисты, особенно те, кто закончил университет в течение последнего десятилетия, имеют набор навыков, которые могут быть неочевидными для старших поколений, но чрезвычайно полезными.

Бизнес, запутавшийся в социально-политических противоречиях, окруженный дезинформацией и переменными медианаративами, которые могут мгновенно повлиять на финансовый результат, требует людей, которые могут все это расшифровать. Те, кто вырос в этой среде, имеют врожденную способность его анализировать.

Однако такие навыки становятся заметными только со временем – они проявляются тогда, когда работник успевает адаптироваться к своей роли. В стабильной рабочей среде, где обеспечен здоровый баланс между работой и личной жизнью, человек имеет возможность в полной мере реализовать свои "качественные" способности и почувствовать собственную ценность как личность.

Молодежь переосмыслила приоритеты

Третья причина заключается в более широком социокультурном сдвиге, вызванном жесткими реалиями современного рынка труда. Погоня за высокими заработками ценой собственного благосостояния больше не воспринимается как норма.

Современные работники значительно больше ценят баланс между работой и личной жизнью, заботятся о психическом здоровье и стремятся к настоящим человеческим отношениям – как в профессиональной среде, так и вне ее.

Они меньше заинтересованы в карьерном росте ради самого процесса и больше – в создании рабочих мест, которые соответствуют их ценностям. Их не привлекают яркие офисные бонусы вроде мягких пуфов или комнат для сна – вместо этого они требуют уважения, смысла и свободы жить жизнью, которая не вращается вокруг работы.

Этот подход бросает вызов традиционной капиталистической модели, которая держится на культуре выгорания и непрерывной ротации кадров. Однако не стоит впадать в иллюзии: пока компании публично восхваляют новое поколение "ценностно ориентированных" работников и меняют свои маркетинговые стратегии, та же система, которая ранее эксплуатировала нестабильность, может так же использовать идею лояльности – просто находя новые способы выжимать из работников максимум под видом стабильности.

Зумеры изменили подход к выбору работы / Фото Pexels