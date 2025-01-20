Сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Чем офисные работники занимаются в пятницу

Энни (имя изменено) работает в PR-компании недалеко от Денвера. Ее работодатель перевел компанию с удаленного на гибридный формат, поэтому теперь она трижды в неделю посещает офис. Однако пятницы проводит дома – и почти не занимается работой.

Вместо выполнения задач Энни уделяет время спорту, просмотру сериалов, прогулкам или даже катанию на лыжах. Она лишь выполняет минимальные обязанности, держа телефон под рукой на случай срочных сообщений.

Если от меня ожидают полного присутствия в офисе, это наименьшее, что я могу сделать для себя, чтобы сохранить качество жизни,

– говорит Энни.

Хотя признается, что все же опасается попасть в неловкую ситуацию.

Такой подход приобретает популярность среди работников, которые работают в гибридном или удаленном формате. Некоторые даже используют различные хитрости, чтобы создать видимость активности онлайн: применяет программы для имитации движения мыши, оставляет PowerPoint в режиме презентации или даже крепит мышь к вентилятору.

Если же нужно появиться в офисе, работники прибегают к "кофейному бейджингу": здороваются с коллегами, выпивают кофе, а затем возвращаются работать домой.

Работники уделяют меньше времени работе в пятницу / Фото Pexels

Почему "тихие пятницы" стали такими популярными

Усталость после пандемии, снижение лояльности к работодателям и стремление сохранить баланс между работой и личной жизнью стали ключевыми факторами распространения этого тренда.

Согласно данным компании ActivTrak, в 2024 году работники заканчивали работу в пятницу в среднем на 80 минут раньше, чем несколько лет назад. В то же время сервис OpenTable зафиксировал рост пятничных бронирований в ресторанах на 44% по сравнению с другими буднями.

Некоторые работодатели уже адаптировались к новым реалиям, введя политику "без встреч" в пятницу или даже официально перейдя на четырехдневную рабочую неделю. Сотрудники таких компаний отмечают, что сокращение рабочих дней существенно снизило уровень стресса.

Впрочем, гибкий график становится все менее доступным. По данным Indeed, количество вакансий с четырехдневной рабочей неделей сократилось на 42% с конца 2022 года, а предложений с "гибкими пятницами" стало на 18,5% меньше.

"Тихие пятницы" становятся все популярнее / Фото Unsplash

Почему "тихие пятницы" доступны не всем

Несмотря на растущую популярность "тихих пятниц", этот тренд остается преимущественно привилегией офисных работников. Между тем занятые в производственной и сервисной сферах, по-прежнему, вынуждены придерживаться стандартного графика. В то же время разрыв между ожиданиями сотрудников и требованиями работодателей продолжает расти.

По мнению экспертов, компаниям стоит пересмотреть свои подходы к графикам работы.

Если работник может завершить все задачи до четверга, но работодатель настаивает на присутствии в пятницу, это снижает доверие и может привести к поиску другой работы,

– объясняет профессор менеджмента Шон Хансен.

Тренд "тихих пятниц" подчеркивает важность гибкости на рынке труда. Если работодатели не адаптируются к этим изменениям, они рискуют потерять ценных специалистов.