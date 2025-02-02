Сообщает 24 Канал со ссылкой на Harvard Business Reviev.

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Как говорить о зарплате на собеседовании

Для того, чтобы получить более высокую заработную плату, нужно придерживаться простых пяти советов:

Изучите среднюю зарплату на рынке: чтобы выглядеть профессионально и договориться о высокой заработной плате, нужно заранее узнать, сколько в среднем зарабатывают специалисты вашей сферы в разных компаниях. Также это позволит узнать, справедливо ли начальное предложение, которое озвучил работодатель, что позволит впоследствии просить повышения. Если вы это проигнорируете, то можете даже получать меньшую зарплату, чем коллеги в других фирмах.

чтобы выглядеть профессионально и договориться о высокой заработной плате, нужно заранее узнать, сколько в среднем зарабатывают специалисты вашей сферы в разных компаниях. Также это позволит узнать, справедливо ли начальное предложение, которое озвучил работодатель, что позволит впоследствии просить повышения. Если вы это проигнорируете, то можете даже получать меньшую зарплату, чем коллеги в других фирмах. Проанализируйте данные: во время разговора с работодателем о заработной плате на собеседовании, нужно заранее подготовить аргументы. Запишите информацию о тех средствах, которые получают специалисты в других компаниях. Эксперт отмечает, если вы будете иметь официальные данные, это поможет значительно повысить шансы получить большую зарплату.

Эксперт дала советы, как получить большую зарплату / Фото Unsplash

Узнайте о диапазоне заработной платы: обязательно уточните во время собеседования о минимальной и максимальной зарплате, на которую вы можете рассчитывать. Часто люди соглашаются на невысокую зарплату только потому, что не знают, какие возможности существуют. Особенно это важно, если вы решили трудоустроиться в новой сфере. Не забудьте исследовать, сколько платят новичкам в этом деле и сколько зарабатывают профессионалы. Так вы поймете, на какую зарплату можете рассчитывать со временем.

обязательно уточните во время собеседования о минимальной и максимальной зарплате, на которую вы можете рассчитывать. Часто люди соглашаются на невысокую зарплату только потому, что не знают, какие возможности существуют. Особенно это важно, если вы решили трудоустроиться в новой сфере. Не забудьте исследовать, сколько платят новичкам в этом деле и сколько зарабатывают профессионалы. Так вы поймете, на какую зарплату можете рассчитывать со временем. Просите больше, чем хотите получить: Пейдж Коэн объяснила, что таким образом вы получите пространство для обсуждения. А еще это значительно повышает шансы получить большую заработную плату, чем вы надеялись. Однако здесь нужно быть реалистами и не указывать слишком высокую сумму, ведь из-за этого можно остаться без заработной платы и без потенциального места работы.

Во время собеседования можно договориться о большей зарплате / Фото Shutterstock

Спрашивайте о других преимуществах: в каждой компании есть дополнительные преимущества, которые не всегда входят в заработную плату, например, абонемент в спортзал, качественное медицинское страхование и тому подобное. Поэтому во время собеседования стоит поинтересоваться такими бонусами, ведь они могут существенно повлиять на общие условия работы.

Кто знает, возможно, именно дополнительные бонусы играют ключевую роль во время финального согласования зарплаты.