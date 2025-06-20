Блогерка вирішила потролити Windows, але жарт вийшов з-під контролю: якими є наслідки

Американська блогерка Емілі Зугай ще 4 роки тому вирішила потролити компанію Windows. Натомість компанія пожартувала у відповідь і це дало початок тривалій історії.

Ще у 2021 році Емілі, в якої вже було понад 800 тисяч підписників у TikTok, пожартувала над логотипами відомих компаній. Чим це обернулося – розповідає 24 Канал з посиланням на Данила Альошина.

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Історія одного жарту

Емілі – дизайнерка логотипів. У 2021 році вона взялася жартувати з логотипів відомих компаній. Зокрема вона сказала, що логотип Windows нудний і якби замість нього було її фото – було б набагато краще. Компанія помітила цю ідею й на одному зі своїх офісів змінила логотип.

Як Windows пожартував над блогеркою: дивіться відео

Крім того, у TikTok Емілі Зугай є єдиною, на кого підписана компанія Windows. Водночас в Instargam вона єдина людина, на яку підписана Windows, інші 10 підписок – партнерські компанії.

Ба більше, Windows дотепер надсилає Емілі подарунки.

Що подарували блогерці: дивіться відео

Водночас існують теорії, що цей жарт – не випадковість, а партнерство Емілі з корпорацією Microsoft. І метою стало залучення молодої авдиторії та популяризація акаунту Windows у Tik Tok.