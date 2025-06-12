Microsoft зазначила, що нова версія оновлення розгортається поетапно, тоді як оновлення за червень уже доступне для решти підтримуваних версій Windows 11, повідомляє 24 Канал.

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Водночас компанія не уточнила, які саме апаратні або програмні конфігурації викликали конфлікт, а також як саме ці помилки вплинули на працездатність систем.

У межах актуального оновлення Microsoft також випустила патчі KB5060842 і KB5060999, які закривають 66 вразливостей у версіях Windows 11 24H2 та 23H2. Серед них – активно експлуатована вразливість нульового дня у WebDAV (CVE-2025-33053) та публічно відомий баг із підвищенням привілеїв у Windows SMB.

Загалом оновлення усувають десять критичних вразливостей: вісім пов’язані з віддаленим виконанням коду, дві – з підвищенням привілеїв.

Окремо зазначається, що патч KB5060842 також усуває проблему з Windows Hello, яка заважала входу в систему за допомогою самопідписаних сертифікатів. Крім того, він подовжує термін збереження точок відновлення до 60 днів у Windows 11 24H2.

Оновлення KB5060999, своєю чергою, виправляє збій графічного підсистеми, що заважав встановленню з’єднання через Remote Desktop, спричиняючи помилки "session ended" та "unable to establish connection".

Паралельно Microsoft випустила оновлення KB5060533 для Windows 10 22H2. Воно повертає відображення секунд у спливаючому вікні календаря та виправляє збій, що призводив до неочікуваних перезавантажень або зависань віртуальних машин Hyper-V на базі Windows 10, Windows 11 та Windows Server.

Крім того, нове меню "Пуск" тепер можна випробувати на своєму комп'ютері. Microsoft зробила його доступним для учасників Dev Channel з прокруткою та можливістю відключення рекомендованих застосунків.