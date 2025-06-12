Microsoft отметила, что новая версия обновления разворачивается поэтапно, тогда как обновление за июнь уже доступно для остальных поддерживаемых версий Windows 11, сообщает 24 Канал.

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В то же время компания не уточнила, какие именно аппаратные или программные конфигурации вызвали конфликт, а также как именно эти ошибки повлияли на работоспособность систем.

В рамках актуального обновления Microsoft также выпустила патчи KB5060842 и KB5060999, которые закрывают 66 уязвимостей в версиях Windows 11 24H2 и 23H2. Среди них – активно эксплуатируемая уязвимость нулевого дня в WebDAV (CVE-2025-33053) и публично известный баг с повышением привилегий в Windows SMB.

В общем обновления устраняют десять критических уязвимостей: восемь связаны с удаленным выполнением кода, две – с повышением привилегий.

Отдельно отмечается, что патч KB5060842 также устраняет проблему с Windows Hello, которая мешала входу в систему с помощью самоподписанных сертификатов. Кроме того, он продлевает срок сохранения точек восстановления до 60 дней в Windows 11 24H2.

Обновление KB5060999, в свою очередь, исправляет сбой графической подсистемы, что мешал установлению соединения через Remote Desktop, вызывая ошибки "session ended" и "unable to establish connection".

Параллельно Microsoft выпустила обновление KB5060533 для Windows 10 22H2. Оно возвращает отображение секунд во всплывающем окне календаря и исправляет сбой, что приводил к неожиданным перезагрузкам или зависаниям виртуальных машин Hyper-V на базе Windows 10, Windows 11 и Windows Server.

Кроме того, новое меню "Пуск" теперь можно опробовать на своем компьютере. Microsoft сделала его доступным для участников Dev Channel с прокруткой и возможностью отключения рекомендованных приложений.