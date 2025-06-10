Команда Windows Insider сообщает, что новое меню "Пуск" получило прокрутку, благодаря чему запуск приложений стал проще. Все программы теперь размещены на одном уровне, что позволяет избежать переходов между страницами во время поиска нужного софта, информирует 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Смотрите также В Windows 10 и 11 появилась загадочная пустая папка

Кроме этого, пользователи получили возможность отключить раздел с рекомендованными приложениями, чтобы освободить больше места для иконок программ. Появились также два новых режима отображения: категориальный и сеточный. Первый группирует программы по категориям, а второй показывает их в виде алфавитного списка, подобного классическому виду.



Теперь меню пуск имеет два режима отображения / Фото The Verge

Меню "Пуск" стало более адаптивным к размеру экрана. На больших дисплеях отображается до 8 колонок закрепленных программ, 6 рекомендаций и 4 категории. На меньших устройствах – 6 колонок, 4 рекомендации и 3 категории.

Также добавлена новая кнопка для мобильных устройств – она позволяет развернуть или скрыть интерфейс Phone Link, который теперь появляется рядом с меню "Пуск".

Еще одно изменение – возможность самостоятельно выбирать виджеты на экране блокировки: их можно добавлять, убирать или менять порядок.

В новой сборке Microsoft добавила функцию, которая позволяет вводить PIN-код с помощью геймпада.



Так Microsoft готовит Windows 11 для игровых девайсов типа ROG Allly / Фото The Verge

Напомним, что не так давно Microsoft выпустила обновление для приложений Paint, Блокнота и инструмента "Ножницы" в Windows 11. Обновления включают Sticker Generator и "Выделение объектов" в Paint, "Идеальный скриншот" и пипетку цвета в Snipping Tool, а также генерацию текста в Блокноте.