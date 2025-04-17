Папка C:\inetpub создается автоматически после установки обновлений, даже если пользователь не активировал вебсервер Internet Information Services (IIS), который обычно используется для размещения и администрирования веб-сайтов и приложений на Windows, рассказывает 24 Канал.

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Как объясняет Microsoft, ее создание связано с исправлением уязвимости CVE-2025-21204, что позволяла потенциальное повышение привилегий через компонент Windows Process Activation.

После установки обновлений на вашем устройстве будет создана новая папка %systemdrive%\inetpub/ Эту папку не следует удалять, независимо от того, активирован ли IIS, поскольку она является частью изменения, направленной на улучшение безопасности, которая не требует никаких действий со стороны пользователей или ИТ-администраторов,

– говорится в официальном сообщении Microsoft.

Хотя, на первый взгляд, эта папка кажется ненужной – она не содержит никаких файлов, – на самом деле она выполняет важную функцию. Созданная с системными разрешениями и только для чтения, она предотвращает возможное использование уязвимости.

Администраторам, которые работают с IIS, папка inetpub знакома давно как стандартное место для сохранения скриптов и вебконтента. Однако в данном случае она создана исключительно из соображений безопасности – даже на устройствах, где IIS никогда не активировали.

В случае случайного удаления папки после обновления Microsoft предлагает два способа ее восстановления: временно включить IIS через настройки Windows, после чего папка появится автоматически, а затем вернуть ее в исходное состояние.

Кстати, сейчас Microsoft работает над тем, чтобы позволить произвольно изменять меню "Пуск" в Windows 11. Его существенно переделают и оно объединит закрепленные программы, рекомендованные элементы и список приложений в одну панель.