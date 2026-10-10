Жодного разу там не був: парадокс пам'ятників Хмельницькому у Хмельницькому

Гетьман Богдан Хмельницький ніколи не бував у місті, яке сьогодні носить його ім'я. Водночас саме тут йому встановили одразу 4 пам'ятники, а місто вважають рекордсменом за кількістю монументів на його честь.

Попри те, що Богдан Хмельницький ніколи не бував у цих краях, його ім'я міцно закріпилося за містом у XX столітті. Як Проскурів став Хмельницьким і де в місті встановили пам'ятники гетьману, розповідає 24 Канал.

Де в Хмельницькому встановлені пам'ятники гетьману

Перший пам'ятник Богдану Хмельницькому встановили на привокзальній площі 31 липня 1955 року – невдовзі після перейменування міста.

Пам'ятник Богдану Хмельницькому на привокзальній площі / Фото Ігоря Туржа

Місце для нього обрали символічне. Пам'ятник повернутий у бік людей, які прибувають до міста потягом. Тож гетьман ніби зустрічає пасажирів, які вперше бачать Хмельницький.

Ще один пам'ятник гетьману розташований навпроти обласної філармонії, на перетині вулиць Кам'янецької та колишньої Гагаріна. Це бронзова кінна скульптура, встановлена у 1993 році до святкування 500-річчя міста.

Пам'ятник Богдану Хмельницькому навпроти обласної філармонії / Фото Ігоря Туржа

Також пам'ятник гетьману встановлений біля головного корпусу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на вулиці Шевченка.

Пам'ятник Богдану Хмельницькому біля Національної академії Держприкордонслужби / Фото Ігоря Туржа

Четвертий із монументів розташований на проспекті Миру, на території Хмельницького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

Ця локація менш відома широкому загалу, адже пам'ятник міститься на території навчального закладу.

Пам'ятник Богдану Хмельницькому біля Хмельницького інституту МАУП / Фото Вікіпедія

Чи бував гетьман на сучасній території Хмельницького

Як зазначають на офіційному сайті Хмельницької міської ради, під час Національно-визвольної війни 1648 – 1657 років Богдан Хмельницький бував у населених пунктах неподалік сучасного обласного центру. Серед них – Пилява, Старокостянтинів, Чорний Острів і Меджибіж. Однак до тодішнього Плоскирова гетьман не приїжджав.

У той період поселення не мало такого військово-стратегічного чи адміністративно-економічного значення, щоб гетьманові потрібно було спрямовувати туди основні сили. Місцевий замок козаки підкорили силами середнього загону.

Богдан Хмельницький / Портрет гетьмана

Попри відсутність безпосереднього зв'язку між гетьманом і містом, у XX столітті ситуація змінилася, адже його ім'я закріпилося в назві обласного центру.

Як Проскурів став Хмельницьким

16 січня 1954 року Проскурів офіційно перейменували на Хмельницький. Відповідний указ Президія Верховної Ради Української РСР видала з нагоди 300-річчя "возз'єднання України з Росією" та на вшанування заслуг Богдана Хмельницького. Того ж дня нову назву отримала й Кам'янець-Подільська область, яка стала Хмельницькою.

Як пояснює Хмельницька районна державна адміністрація, спочатку в межах підготовки до ювілею вирішили перейменувати Переяслав, де відбувалася Переяславська рада, на Переяслав-Хмельницький. Однак згодом виникла ідея змінити назву ще одного міста та області.

Де розташований Хмельницький: дивіться на карті

Серед можливих варіантів розглядали Черкаси, Тернопіль і Проскурів. Київ і тодішній Дніпропетровськ відкинули одразу, а у Вінницькій області наполягали на збереженні історичної назви. У результаті увага керівництва УРСР зосередилася на Проскурові.

Важливим аргументом стало те, що обласний центр уже перенесли до Проскурова, але Кам'янець-Подільська область досі зберігала стару назву. Тож перейменування міста дозволяло одночасно змінити й назву області. Крім того, на Поділлі, у селі Пилявці, відбулася битва, яка принесла Війську Запорозькому перемогу під час Національно-визвольної війни Богдана Хмельницького.