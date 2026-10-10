Несмотря на то, что Богдан Хмельницкий никогда не бывал в этих краях, его имя прочно закрепилось за городом в XX веке. Как Проскуров стал Хмельницким и где в городе установлены памятники гетману, рассказывает 24 Канал.

Где в Хмельницком установлены памятники гетману

Первый памятник Богдану Хмельницкому установили на привокзальной площади 31 июля 1955 года – вскоре после переименования города.

Памятник Богдану Хмельницкому на привокзальной площади / Фото Игоря Туржа

Место для него выбрали символическое. Памятник обращен в сторону людей, прибывающих в город на поезде. Таким образом, гетман как бы встречает пассажиров, которые впервые видят Хмельницкий.

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Еще один памятник гетману расположен напротив областной филармонии, на пересечении улиц Каменецкой и бывшей Гагарина. Это бронзовая конная скульптура, установленная в 1993 году к празднованию 500-летия города.

Памятник Богдану Хмельницкому напротив областной филармонии / Фото Игоря Туржа

Также памятник гетману установлен возле главного корпуса Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого на улице Шевченко.

Памятник Богдану Хмельницкому возле Национальной академии Госпограничной службы / Фото Игоря Туржа

Четвертый из монументов расположен на проспекте Мира, на территории Хмельницкого института Межрегиональной академии управления персоналом.

Это место менее известно широкой публике, ведь памятник находится на территории учебного заведения.

Памятник Богдану Хмельницкому возле Хмельницкого института МАУП / Фото Википедия

Бывал ли гетман на современной территории Хмельницкого

Как отмечается на официальном сайте Хмельницкого городского совета, во время Национально-освободительной войны 1648–1657 годов Богдан Хмельницкий бывал в населенных пунктах недалеко от современного областного центра. Среди них – Пилява, Староконстантинов, Черный Остров и Меджибож. Однако в тогдашний Плоскиров гетман не приезжал.

В тот период поселение не имело такого военно-стратегического или административно-экономического значения, чтобы гетману нужно было направлять туда основные силы. Местный замок казаки захватили силами среднего отряда.

Богдан Хмельницкий / Портрет гетмана

Несмотря на отсутствие непосредственной связи между гетманом и городом, в XX веке ситуация изменилась, ведь его имя закрепилось в названии областного центра.

Как Проскуров стал Хмельницким

16 января 1954 года Проскуров официально переименовали в Хмельницкий. Соответствующий указ Президиум Верховной Рады Украинской ССР издал по случаю 300-летия "воссоединения Украины с Россией" и в честь заслуг Богдана Хмельницкого. В тот же день новое название получила и Каменец-Подольская область, которая стала Хмельницкой.

Как поясняет Хмельницкая районная государственная администрация, сначала в рамках подготовки к юбилею решили переименовать Переяслав, где проходила Переяславская Рада, в Переяслав-Хмельницкий. Однако впоследствии возникла идея изменить название еще одного города и области.

Где находится Хмельницкий: смотрите на карте

Среди возможных вариантов рассматривали Черкассы, Тернополь и Проскуров. Киев и тогдашний Днепропетровск отвергли сразу, а в Винницкой области настаивали на сохранении исторического названия. В результате внимание руководства УССР сосредоточилось на Проскурове.

Важным аргументом стало то, что областной центр уже перенесли в Проскуров, но Каменец-Подольская область до сих пор сохраняла старое название. Поэтому переименование города позволяло одновременно изменить и название области. Кроме того, на Подолье, в селе Пилявцы, состоялась битва, принесшая Запорожскому войску победу во время Национально-освободительной войны Богдана Хмельницкого.