Подвійного імені не було, і прізвище змінене: як насправді звали Богдана-Ігоря Антонича

Богдан-Ігор Антонич – відомий український поет, який попри коротке життя залишив помітний слід в українській літературі. 6 липня 1937 року поет помер на 28-му році життя.

Попри поширену думку, Богдан-Ігор Антонич – не повністю справжнє ім'я поета. Більше про це розповість 24 Канал.

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Як звали Богдана-Ігоря Антонича

Поет народився у родині священника Василя Кота. Перед народженням свого єдиного сина батько вирішив змінити прізвище, вважаючи, що воно не звучить поважно. Нове прізвище він вирішив обрати на честь свого батька Антона, то ж став Василем Антоничем.

Новонародженого сина сім'я назвала Богданом. Проте в юнацькі роки йому припало до душі ім'я Ігор і певний період він використовував псевдонім Ігор Ігорович. Та зрештою вирішив додати собі друге ім'я. Так і з'явився Богдан-Ігор Антонич.



Могила Богдана-Ігоря Антонича на Янівському цвинтарі у Львові / Фото UAHistory

За життя поет видав лише одну збірку – більшість його творів побачили світ після смерті поета. Він помер від запалення легенів та не дожив ні до 28-річчя, ні до свого весілля. Поет, зокрема, відомий як автор лемківської колядки "Народився Бог на санях". Цікаво, що дитинство поета пройшло у польському середовищі і його перші вірші були написані польською, проте він свідомо вибрав українську як мову своєї творчості.