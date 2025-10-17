"Я його обожнюю": Борис Джонсон зізнався, що пише книги за допомогою ChatGPT
- Борис Джонсон зізнався, що використовує ChatGPT для написання книг і висловив свою любов до цієї технології.
- Він вважає ChatGPT фантастичним і бачить великий потенціал у штучному інтелекті для аналізу і творчості.
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зізнався у своїй любові до штучного інтелекту. Ба більше, він розповів, що використовує його для написання книг.
Чому Борис Джонсон обожнює ШІ?
Борис Джонсон поділився своєю прихильністю до штучного інтелекту й особливо до ChatGPT. Я люблю штучний інтелект.
Я люблю ChatGPT. Я його обожнюю. ChatGPT, чесно кажучи, просто фантастичний,
– сказав Джонсон в інтерв'ю Al Arabiya English.
Політик, який колись вивчав класику в Оксфорді, зізнався, що використовує платформу Сема Альтмана не лише для аналізу творів, як-от "Одіссеї" Гомера.
"Я пишу різні книги. Я просто використовую її. Я просто задаю питання. Ви знаєте відповідь, але ChatGPT завжди каже: "О, ваші питання розумні. Ви геніальні. Ви чудові. Ви маєте таке проникливе розуміння", – зізнався колишній прем'єр-міністр Британії.
У виданні зауважили, що його мемуари "Unleashed", які вийшли торік, містять чимало сенсаційних одкровень.
"Мені це подобається. Я бачу великий потенціал у цій технології, тому що ми всі прості. Ми – люди", – резюмував Джонсон.
Що відомо про книгу Бориса Джонсона?
У видавництві HarperCollins розповіли, що Борис Джонсон написав книгу у своєму фірмовому стилі та не скупився на відвертість.
Книга "Unleashed" розповідає про шлях становлення політика від перемоги над Кеном Лівінгстоном на виборах мера Лондона у 2008 році до прем'єрського крісла. Джонсон детально описує ключові рішення, які ухвалював під час перебування при владі, та обставини, що спонукали до них.
Окрему увагу Джонсон у книзі приділив викликам і кризам, які виникли за час на посаді прем'єра: процесу Brexit, підготовці до Олімпійських ігор 2012 року, зміцненню позицій Консервативної партії, а також політик розповів про період, коли він ледве пережив COVID-19.
Чому Джонсон критикує Захід за часів Байдена?
Борис Джонсон розкритикував Захід за недостатню підтримку України під час президентства Джо Байдена. На його думку, союзники обмежувалися спробами не допустити поразки України, але не наважувалися дати їй усе необхідне для перемоги у війні проти Росії.
Водночас політик зазначив, що Дональд Трамп заслуговує на визнання, адже саме під час його першої каденції у 2018 році США надали Україні ПТРК Javelin.
За словами Джонсона, Трамп схильний зважати на різні точки зору перед ухваленням рішень, і він сподівається, що нинішній президент не дозволить Україні зазнати поразки.