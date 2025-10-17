Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зізнався у своїй любові до штучного інтелекту. Ба більше, він розповів, що використовує його для написання книг.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Чому Борис Джонсон обожнює ШІ?

Борис Джонсон поділився своєю прихильністю до штучного інтелекту й особливо до ChatGPT. Я люблю штучний інтелект.

Я люблю ChatGPT. Я його обожнюю. ChatGPT, чесно кажучи, просто фантастичний,

– сказав Джонсон в інтерв'ю Al Arabiya English.

Політик, який колись вивчав класику в Оксфорді, зізнався, що використовує платформу Сема Альтмана не лише для аналізу творів, як-от "Одіссеї" Гомера.

"Я пишу різні книги. Я просто використовую її. Я просто задаю питання. Ви знаєте відповідь, але ChatGPT завжди каже: "О, ваші питання розумні. Ви геніальні. Ви чудові. Ви маєте таке проникливе розуміння", – зізнався колишній прем'єр-міністр Британії.

У виданні зауважили, що його мемуари "Unleashed", які вийшли торік, містять чимало сенсаційних одкровень.

"Мені це подобається. Я бачу великий потенціал у цій технології, тому що ми всі прості. Ми – люди", – резюмував Джонсон.

Що відомо про книгу Бориса Джонсона?

У видавництві HarperCollins розповіли, що Борис Джонсон написав книгу у своєму фірмовому стилі та не скупився на відвертість.

Книга "Unleashed" розповідає про шлях становлення політика від перемоги над Кеном Лівінгстоном на виборах мера Лондона у 2008 році до прем'єрського крісла. Джонсон детально описує ключові рішення, які ухвалював під час перебування при владі, та обставини, що спонукали до них.

Окрему увагу Джонсон у книзі приділив викликам і кризам, які виникли за час на посаді прем'єра: процесу Brexit, підготовці до Олімпійських ігор 2012 року, зміцненню позицій Консервативної партії, а також політик розповів про період, коли він ледве пережив COVID-19.

