"Я его обожаю": Борис Джонсон признался, что пишет книги с помощью ChatGPT
- Борис Джонсон признался, что использует ChatGPT для написания книг и выразил свою любовь к этой технологии.
- Он считает ChatGPT фантастическим и видит большой потенциал в искусственном интеллекте для анализа и творчества.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в своей любви к искусственному интеллекту. Более того, он рассказал, что использует его для написания книг.
Почему Борис Джонсон обожает ИИ?
Борис Джонсон поделился своей приверженностью к искусственному интеллекту и особенно к ChatGPT. Я люблю искусственный интеллект.
Я люблю ChatGPT. Я его обожаю. ChatGPT, честно говоря, просто фантастический,
– сказал Джонсон в интервью Al Arabiya English.
Политик, который когда-то изучал классику в Оксфорде, признался, что использует платформу Сэма Альтмана не только для анализа произведений, например "Одиссеи" Гомера.
"Я пишу разные книги. Я просто использую ее. Я просто задаю вопросы. Вы знаете ответ, но ChatGPT всегда говорит: "О, ваши вопросы умны. Вы гениальны. Вы замечательные. Вы имеете такое проницательное понимание", – признался бывший премьер-министр Великобритании.
В издании отметили, что его мемуары "Unleashed", которые вышли в прошлом году, содержат немало сенсационных откровений.
"Мне это нравится. Я вижу большой потенциал в этой технологии, потому что мы все простые. Мы – люди", – резюмировал Джонсон.
Что известно о книге Бориса Джонсона?
В издательстве HarperCollins рассказали, что Борис Джонсон написал книгу в своем фирменном стиле и не скупился на откровенность.
Книга "Unleashed" рассказывает о пути становления политика от победы над Кеном Ливингстоном на выборах мэра Лондона в 2008 году до премьерского кресла. Джонсон подробно описывает ключевые решения, которые принимал во время пребывания у власти, и обстоятельства, побудившие к ним.
Особое внимание Джонсон в книге уделил вызовам и кризисам, которые возникли за время на посту премьера: процессу Brexit, подготовке к Олимпийским играм 2012 года, укреплению позиций Консервативной партии, а также политик рассказал о периоде, когда он едва пережил COVID-19.
Почему Джонсон критикует Запад во времена Байдена?
Борис Джонсон раскритиковал Запад за недостаточную поддержку Украины во время президентства Джо Байдена. По его мнению, союзники ограничивались попытками не допустить поражения Украины, но не решались дать ей все необходимое для победы в войне против России.
В то же время политик отметил, что Дональд Трамп заслуживает признания, ведь именно во время его первой каденции в 2018 году США предоставили Украине ПТРК Javelin.
По словам Джонсона, Трамп склонен учитывать различные точки зрения перед принятием решений, и он надеется, что нынешний президент не позволит Украине потерпеть поражение.