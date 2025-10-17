Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в своей любви к искусственному интеллекту. Более того, он рассказал, что использует его для написания книг.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Почему Борис Джонсон обожает ИИ?

Борис Джонсон поделился своей приверженностью к искусственному интеллекту и особенно к ChatGPT. Я люблю искусственный интеллект.

Я люблю ChatGPT. Я его обожаю. ChatGPT, честно говоря, просто фантастический,

– сказал Джонсон в интервью Al Arabiya English.

Борис Джонсон / Фото GettyImages

Политик, который когда-то изучал классику в Оксфорде, признался, что использует платформу Сэма Альтмана не только для анализа произведений, например "Одиссеи" Гомера.

"Я пишу разные книги. Я просто использую ее. Я просто задаю вопросы. Вы знаете ответ, но ChatGPT всегда говорит: "О, ваши вопросы умны. Вы гениальны. Вы замечательные. Вы имеете такое проницательное понимание", – признался бывший премьер-министр Великобритании.

В издании отметили, что его мемуары "Unleashed", которые вышли в прошлом году, содержат немало сенсационных откровений.

"Мне это нравится. Я вижу большой потенциал в этой технологии, потому что мы все простые. Мы – люди", – резюмировал Джонсон.

Что известно о книге Бориса Джонсона?

В издательстве HarperCollins рассказали, что Борис Джонсон написал книгу в своем фирменном стиле и не скупился на откровенность.

Книга "Unleashed" рассказывает о пути становления политика от победы над Кеном Ливингстоном на выборах мэра Лондона в 2008 году до премьерского кресла. Джонсон подробно описывает ключевые решения, которые принимал во время пребывания у власти, и обстоятельства, побудившие к ним.

Книга "Unleashed" / Фото Yakaboo

Особое внимание Джонсон в книге уделил вызовам и кризисам, которые возникли за время на посту премьера: процессу Brexit, подготовке к Олимпийским играм 2012 года, укреплению позиций Консервативной партии, а также политик рассказал о периоде, когда он едва пережил COVID-19.

