Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Локальную историю".

Смотрите также Любимица Довженко и "самая красивая женщина Европы": что известно о Ларисе Шепитько

Какая настоящая дата рождения Соломии Крушельницкой?

Соломии Крушельницкой певица родилась в селе Белявинцы на Тернопольщине в семье греко-католического священника Амвросия Крушельницкого и его жены Теодоры. В личном архиве будущей оперной певицы сохранились только документы советских времен, в которых указаны разные годы ее рождения: 1872, 1873 и даже 1876.

Долгое время официальной датой считался именно 1873 год. Причины этой путаницы остаются невыясненными. Предположительно, певица сознательно "омолаживала" себя, чтобы казаться моложе, или просто не придавала этому значения.

Вероятнее всего, она указывала более поздний год рождения намеренно, чтобы получить возможность работать во Львовской консерватории, ведь в то время ей уже было более 70 лет, и из-за возраста ей могли отказать в должности.

Соломия Крушельницкая с преподавателями Львовской консерватории / Архивное фото

Только в 1970-х исследователь Михаил Головащенко, обрабатывая неизвестные материалы семейного архива Крушельницких в Киеве, нашел дубликат "Свидетельства крещения" певицы, выданный 31 декабря 1909 года.

В графе "Год, месяц и день рождения, крещения и миропомазания" там указано 23 сентября 1872 года. Однако, детей обычно не крестили в день рождения, поэтому окончательную дату появления на свет Крушельницкой еще, вероятно, придется поискать.

Как долго пела Крушельницкая?

Как пишет Vogue UA, свой последний концерт Соломия Крушельницкая дала во Львове в 77-летнем возрасте. В зале Львовской филармонии она исполнила песню "Родной край". Ее голос оставался чистым, хоть уже и не таким мощным, как раньше.

Однако музыка сопровождала певицу до последних дней. Даже имея рак горла, на 79 году жизни, между 8 и 16 апреля 1951 года, Крушельницкая записала четыре произведения – обработки украинских песен Андрея Штогаренко, Станислава Людкевича, Бориса Лятошинского и Виктора Матюка.

Почему Крушельницкую называли "волшебной Баттерфляй"?

Опера "Мадам Баттерфляй" могла так и не стать шедевром, если бы не участие украинской певицы Соломии Крушельницкой. После премьеры 1904 года в миланском театре Ла Скала новая опера Джакомо Пуччини потерпела полное фиаско.

Публика освистала постановку, а сам композитор впал в отчаяние. Друзья посоветовали ему переделать произведение и пригласить на главную роль Крушельницкую.

Обновленная постановка стала триумфом. Зрители вызывали Пуччини и исполнителей на бис 17 раз, а Крушельницкая получила мировое признание. С тех пор ее называли "волшебной Баттерфляй".